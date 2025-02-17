Волгоградцам разрешат посадку на поезд по биометрии





В России разрешат посадку на поезд по биометрическим данным, если перевозчик обладает необходимой технической возможностью. Об этом 17 февраля заявил в интервью ТАСС вице-премьер правительства РФ Дмитрий Григоренко.

Новый сервис протестируют в закрытом режиме, после испытаний он станет доступным для пользователей Единой биометрической системы. Такой вид подтверждения личности станет альтернативой бумажным билетам и паспортам. При этом остальные способы посадки на ж/д транспорт также сохранят свою силу.

— Пассажир всегда сможет выбрать наиболее предпочтительный способ получения услуги, — подчеркнул замглавы кабмина.