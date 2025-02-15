Происшествия

В Волгограде один человек пострадал в результате атаки БПЛА

Происшествия 15.02.2025 08:02
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15.02.2025 08:02


В Волгограде, по уточненным данным администрации региона, в результате массированной атаки БПЛА пострадал один человек. Также повреждено имущество, передает V102.RU.

- По уточненным данным, на юге Волгограда зафиксировано падение обломков на кровлю жилого дома и повреждение припаркованного автомобиля. Легкие травмы получил один человек — врачи оказывают ему необходимую помощь, - сообщили в администрации Волгоградской области. 

Ликвидацией последствий падения обломков БПЛА занимаются профильные службы.

Напомним, что ночью 15 февраля над территорией Волгоградской области силами ПВО было ликвидировано 17 украинских БПЛА. Ранее сообщалось, что пострадавших нет. Губернатор Андрей Бочаров отметил, что в результате падения обломков в промзоне возникло локальное возгорание на площади не более 5 кв.м., которое было оперативно локализовано и ликвидировано.


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