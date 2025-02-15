Силами ПВО в Волгоградской области перехвачены 17 БПЛА

В Волгоградской области сегодня ночью, 15 февраля, силами противовоздушной обороны перехвачено 17 беспилотников.

Как сообщает V102.RU, по предварительным данным, в результате пострадавших нет.

– В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 40 украинских беспилотных летательных аппаратов: 17 БпЛА – над территорией Волгоградской области, 12 БпЛА – над территорией Калужской области, девять БпЛА – над территорией Ростовской области и два БпЛА – над территорией Саратовской области, – говорится в официальном сообщении Минобороны РФ.

Ранее губернатор Волгоградской области сообщил, что в результате отражения массированной атаки БПЛА в результате падения обломков на территории промзоны возникло локальное возгорание на площади не более 5 кв.м, которое было оперативно локализовано и ликвидировано.

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