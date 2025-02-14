Происшествия

МВД опубликовало видео с облившим зеленкой сотрудницу банка жителем Котово

Происшествия 14.02.2025 16:31
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14.02.2025 16:31


Инцидент, который произошел сегодня, 14 февраля в отделении Сбербанка, расположенного в городе Котово Волгоградской области, зафиксировали камеры наблюдения, установленные в операционном зале. Как ранее сообщало ИА «Высота 102», днем 14 февраля 63-летний мужчина под давлением телефонных аферистов в операционном зале облил зеленкой одну из сотрудниц. При этом происходящее он снимал на видеокамеру мобильного телефона. 



По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, мужчина был задержан. Он сообщил, что накануне ему поступил звонок, после которого он перевел неизвестным 90 тысяч рублей. После этого преступники склонили его к совершению противоправного поступка. 

Судя по опубликованным полицейскими кадрам, перед тем, как идти в отделение банка, житель Котово заглянул в близлежащую аптеку, где купил флакон с зеленкой. После он робко вошел в Сбербанк, облил женщину и тут же ретировался. 

Сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой в рамках законодательства будет дана оценка действиям мужчины и совершенного в отношении него мошенничества. 

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области 

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