



В городе Котово Волгоградской области днем 14 февраля местный житель под давлением телефонных аферистов облил зеленкой сотрудницу местного отделения Сбербанка. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Волгоградской области, мужчина скрылся с места происшествия, но был оперативно задержан.

– Сотрудники полиции оперативно установили личность мужчины и доставили в отдел полиции. Им оказался 63-летний местный житель, – сообщили в Главке МВД.





Отметим, что на фотокадрах, которые появились вскоре после происшествия в группе районной газеты в социальных сетях, мужчина зашел в отделение Сбербанка, держа перед собой мобильный телефон и, очевидно, снимая происходящее. Пользователи сразу предположили, что он действовал по указке мошенников. Эту версию подтвердили в полиции.

– Накануне с ним связались неизвестные и, представившись сотрудниками финансовой компании и правоохранительных органов, убедили перевести 90 тысяч рублей на указанный счет. Затем мужчине поступило задание о необходимости облить раствором зелёнки сотрудника банка. Мужчина выполнил требования злоумышленников и совершил противоправное действие, – рассказали в ГУ МВД России по Волгоградской области.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой в рамках законодательства будет дана оценка действиям фигуранта и совершенного в отношении него мошенничества.

Фото: Маяк-Котово / VK.com