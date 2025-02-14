Происшествия

В Котово Волгоградской области мужчина облил зеленкой сотрудницу банка

Происшествия 14.02.2025 16:22
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14.02.2025 16:22


В городе Котово Волгоградской области  днем 14 февраля местный житель под давлением телефонных аферистов облил зеленкой сотрудницу местного отделения Сбербанка. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Волгоградской области, мужчина скрылся с места происшествия, но был оперативно задержан. 

– Сотрудники полиции оперативно установили личность мужчины и доставили в отдел полиции. Им оказался 63-летний местный житель, – сообщили в Главке МВД.  


Отметим, что на фотокадрах, которые появились вскоре после происшествия в группе районной газеты в социальных сетях, мужчина зашел в отделение Сбербанка, держа перед собой мобильный телефон и, очевидно, снимая происходящее. Пользователи сразу предположили, что он действовал по указке мошенников. Эту версию подтвердили в полиции. 

– Накануне с ним связались неизвестные и, представившись сотрудниками финансовой компании и правоохранительных органов, убедили перевести 90 тысяч рублей на указанный счет. Затем мужчине поступило задание о необходимости облить раствором зелёнки сотрудника банка. Мужчина выполнил требования злоумышленников и совершил противоправное действие, – рассказали в ГУ МВД России по Волгоградской области. 

В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой в рамках законодательства будет дана оценка действиям фигуранта и совершенного в отношении него мошенничества.

Фото: Маяк-Котово / VK.com

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