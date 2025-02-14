Волгоградский «Ротор-2» в 2025 году выступит во Второй лиге 

Спорт 14.02.2025 13:59
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14.02.2025 13:59
«Ротор-2» в сезоне-2025 примет участие во Второй лиге «Дивизион Б». Как сообщили V102.RU в волгоградском клубе, сине-голубые получили разрешение на участие в турнире среди профессиональных команд по результатам процедуры спортивной аттестации ФНЛ.
Отметим, в предыдущий раз вторая команда «Ротора» играла во Второй лиге в сезоне 21/22, где тогда еще под руководством Алексея Жданова волгоградский коллектив занял 15-е место из 17 участников. Главным тренером «Ротора-2» в настоящее время является 36-летний специалист Альберт Гудимов, который ранее возглавлял молодежный состав сине-голубых. Окончательный состав участников турнира во Второй лиге определится позднее после официального утверждения. Соревнования стартуют уже предстоящей весной.
Напомним, ранее стало известно, что еще одна команда из структуры «Ротора» в 2025 году примет участие в Молодежной футбольной лиге.
Фото: СК «Ротор» /vk.com
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