Спорт

Волгоградский «Ротор» в 2025 году дебютирует в Молодежной футбольной лиге 

Спорт 16.01.2025 19:19
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16.01.2025 19:19


Молодежный состав «Ротора» в предстоящем сезоне-2025 впервые выступит в Молодежной футбольной лиге, дивизионе «Б». Как сообщили V102.RU в пресс-службе сине-голубых, волгоградская команда получила разрешение на участие в новом для себя турнире по итогам заседания Комиссии РФС по лицензированию футбольных клубов.

В данный момент идет процесс формирования состава для дебютного участия «Ротора» в первенстве МФЛ. Отметим, в новом розыгрыше соревнований 32 молодежные команды будут разделены на два дивизиона - «А» и «Б». Соперниками сине-голубых по группе «Б» станут молодежки московского «Торпедо», столичной «Родины», «Строгино», «Чертаново», «Химок», тульского «Арсенала», владикавказской «Алании», махачкалинского «Динамо», «Чайки», «Акрона», СШОР «Зенит» и команда «Алмаз-Антей», а также молодежки «Енисея», «Шинника» и подольского «Витязя».

Таким образом, воспитанники местного футбола получат игровую практику и полезный опыт на более серьезном уровне. Кроме того, планируется, что во Второй профессиональной лиге сезона-2025 выступит «Ротор-2» — еще одна команда из структуры волгоградского клуба.   

Фото: V102.RU (архив) 

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