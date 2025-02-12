Политика

В Волгограде обсуждают кандидатуру нового аудитора КСП региона

Политика 12.02.2025 11:19
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12.02.2025 11:19


Алексей Буряков предложен на должность нового аудитора контрольно-счетной палаты Волгоградской области сроком на 5 лет, передает V102.RU. Как сообщили в облдуме, сегодня, 12 февраля, кандидатуру Бурякова одобрил профильный комитет регпарламента по бюджетной, финансовой и налоговой политике.

Глава КСП региона Александр Носов отметил, что Буряков обладает необходимыми профессиональными знаниями и качествами для назначения на эту должность.

Алексей Буряков работает в контрольно-счетной палате Волгоградской области более 16 лет. Он прошел путь от старшего инспектора до начальника инспекции по контролю доходов и использования государственного имущества, межбюджетных отношений, расходов на обслуживание государственного долга и развитие предпринимательства. По его руководством было подготовлено 170 экспертных заключений на проекты законов Волгоградской области и постановлений администрации региона.

Решение о назначении Бурякова аудитором КСП должны принять депутаты на заседании облдумы.

Фото: Волгоградской областной думы

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