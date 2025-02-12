У волгоградца конфисковали Mitsubishi после тарана двух автомобилей

Дзержинский районный суд Волгограда конфисковал в собственность государства Mitsubishi Legnum у местного жителя, который повторно сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Как сообщили V102.RU в суде, водителя приговорили к 8 месяцам обязательных работ с удержанием из заработанной платы 10% в доход государства.

Кроме того, волгоградца лишили на 2 года права управления транспортными средствами.

Согласно материалам дела, в ноябре 2024 года мужчина в пьяном состоянии сел за руль своей иномарки и при движении по ул. 8-й Воздушной Армии, не справившись с управлением, столкнулся с припаркованным у дома №44 автомобилем Chevrolet Niva, который врезался в фургон «Газель NEXT».

Прибывшие на место происшествия сотрудники Госавтоинспекции отстранили пьяного мужчину от дальнейшего управления автомобилем. На суде водитель признал свою вину.

Ранее его лишали прав на 1,5 года и штрафовали на 30 тысяч рублей за отказ от прохождения медицинского освидетельствования. Мужчина оплатил штраф, но водительское удостоверение не сдал.