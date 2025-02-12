



Гандболистки «Динамо-Синары» накануне, 11 февраля, в стартовом туре второй части предварительного этапа женской Суперлиги обыграли АГУ-«Адыиф» из Майкопа со счетом 28:22, сообщает V102.RU.

Отметим, на данном этапе чемпионата команды, занявшие места в нижней пятерке по итогам первой части турнира, в два круга разыграют всего две путевки в четвертьфинал Суперлиги. Поэтому цена каждой потери очков на данном отрезке соревнований может быть высокой в борьбе за выход в плей-офф. Напомним, «Динамо-Синара» в нынешнем сезоне ранее дважды обыграло майкопский клуб - 44:24 и 35:31. И во вчерашнем поединке бело-голубые считались фаворитами противостояния.

Уже на первой минуте хозяйки забросили дважды - контратаку реализовала София Лыжина, а вскоре капитан команды Софья Васильева в быстром отрыве увеличила преимущество. К шестой минуте гостьи впервые догнали оппоненток - 3:3. Затем подопечные Евгения Дмитриева завладели инициативой и продемонстрировали высокий уровень реализации. Виктория Турусина оказалась точна с пенальти, после чего хозяйки забросили еще семь раз подряд, сделав столь мощным рывком серьезную заявку на итоговую победу. На этом отрезке ярко проявила себя и волгоградский голкипер Мария Дувакина, отметившаяся несколькими спасениями. К середине тайма преимущество «Динамо-Синары» насчитывало «плюс восемь» - 11:3.

До перерыва попытки адыгейских гандболисток сократить дистанцию не принесли нужного эффекта. Волгоградки, которых активно поддерживали родные трибуны, уверенно действовали при розыгрышах комбинаций. В концовке первой половины точные попадания Елизаветы Дудкиной и Софии Романенко зафиксировали окончательный результат на табло по итогам тайма - 17:8 в пользу «Динамо-Синары».

Старт второй половины встречи также остался за хозяйками площадки. София Лыжина, Виктория Турусина и Екатерина Скивко отличились по разу, а голкипер Надежда Колесникова отразила семиметровый бросок в исполнении Заремы Кобж. До середины тайма бело-голубые не давали повода усомниться в сегодняшней уверенной виктории. Но со временем майкопчанки продемонстрировали бойцовские качества. Динамовский состав, который во втором тайме подвергся серьезной ротации, позволил соперницам забросить пять мячей подряд на пятиминутном игровом отрезке. Конечно, определенную расслабленность в действиях своих гандболисток заметил Евгений Дмитриев, вовремя взявший тайм-аут для перезагрузки волгоградских спортсменок.

К самому началу заключительной десятиминутки поединка отрыв «Динамо-Синары» насчитывал всего шесть очков, что внесло определенную интригу в конечный исход матча. При этом бело-голубые все же удержали важную победу. За минуту до финальной сирены Арина Безбабных отметилась дальним попаданием, а Анна Локян из майкопской команды реализовала два момента, однако лишь сократила итоговую дистанцию - 28:22 в пользу «Динамо-Синары». Лучшим игроком в составе бело-голубых стала София Лыжина, забросившая четыре мяча. В активе ее одноклубницы Екатерины Скивко также четыре результативных выстрела. Мария Дувакина и Надежда Колесникова на последнем рубеже совершили в общей сложности по семь спасений.

Таким образом, «Динамо-Синара» на родной арене с победы стартовало во второй части предварительного этапа Суперлиги. В следующем туре волгоградская команда на выезде встретится с московским «Лучом» 15 февраля. Начало матча в 16-30 ч.

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев