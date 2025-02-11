О фальшивых лекарствах от запора и повышения либидо предупредили волгоградцев

Расследования 11.02.2025 18:35
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11.02.2025 18:35
Волгоградцев убеждают не верить рекламной рассылке, предлагающей различные препараты для лечения от некоторых заболеваний. Как сообщили ИА «Высота 102» в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области, ведомство получило информацию о распространении в ряде регионов России через почтовые ящики в многоквартирных жилых домах рекламной продукции в газетном формате с заголовком «ПроЗдоровье».
Издание содержит в себе перечень «чудодейственных» препаратов, «излечивающих» различные заболевания, а также фотографии врачей различных специальностей, которые отмечают высокую эффективность рекламируемых препаратов и, тем самым, призывают к их покупке.
Однако, по информации Международной ассоциации «Антиконтрафакт», врачи-эксперты рекламного издания, а также излечившиеся потребители — вымышленные лица.
Среди рекламируемых препаратов фигурируют:
1. «TOXIFREE (Сухая чистка)» патчи для ног - позиционируется якобы для активации обменных процессов, улучшения памяти, дыхания и сердцебиения, улучшения состояния суставов, избавления от одышки и пр.;
2. «Лорика» - предлагается для улучшения слуха, от шума в ушах, при отитах;
3. Наружный гель «Железный молот» - позиционируется как средство при эректильной дисфункции, для повышения либидо, очищения сосудов и пр.;
4. «Ревионорум с зеленым грецким орехом» - предлагается как средство от папиллом;
5. «Сосудолитин» - позиционируется как препарат для сердца, сосудов, нормализации давления;
6. «Силафлекс» - «панацея» при проблемах с суставами и связками;
7. «Зоримикс» - предлагается для улучшения зрения;
8. «Дефакон» - позиционируется как препарат от запоров.
В РПН подчеркнули, что рекламируемые препараты не имеют государственной регистрации в качестве лекарственного средства, либо задекларированы, как косметические средства, парфюмерия и пищевые добавки.
Необходимо помнить, что БАДы подлежат обязательной государственной регистрации. На упаковке должен быть нанесен уникальный цифровой код Data Matrix, позволяющий отследить и проверить каждую единицу продукции в бесплатном мобильном приложении «Честный знак».
Так как формат данного рекламного издания нацелен на самую уязвимую категорию населения – пенсионеров, которые привыкли верить печатному слову, в управлении РПН обращаются к родным пожилых людей с просьбой провести беседы с близкими, чтобы уберечь их от трат на сомнительные лекарства.
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