Происшествия

Волжане опубликовали видео с выброшенной на мусорку собакой с простреленной головой

Происшествия 11.02.2025 12:42
0
11.02.2025 12:42


В городе Волжском Волгоградской области по факту опубликованных в соцсетях кадров с собакой, обнаруженной местным жителем в мусорном контейнере с простреленной голов, проводится проверка. Как сообщает V102.RU, страшная находка была сделана, как утверждают авторы видео, на контейнерной площадке возле дома №85А по улице 87-Гвардейской. 



Из сообщений волжан известно, что обнаружил умирающее животное в мусорном баке мужчина, услышавший жалобный скулеж пса. Волжанин вытащил животное и отвез в ветеринарную клинику. Уже там специалистам удалось извлечь пулю из головы собаки, тем самым сохранив ей жизнь. 

Душераздирающая история с шокирующими кадрами быстро распространилось по соцсетям и набрала большое количество откликов – в комментариях пользователи призывают правоохранителей найти и привлечь к наказанию виновных в страдании животного. 

Как известно ИА «Высота 102», заявление поступило в правоохранительные органы. 

Видео: Волгоград / vk.com

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
11.02.2025 12:34
Происшествия 11.02.2025 12:34
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.02.2025 07:12
Происшествия 11.02.2025 07:12
Комментарии

0
Далее
Происшествия
10.02.2025 15:00
Происшествия 10.02.2025 15:00
Комментарии

0
Далее
Происшествия
10.02.2025 12:09
Происшествия 10.02.2025 12:09
Комментарии

0
Далее
Происшествия
10.02.2025 11:58
Происшествия 10.02.2025 11:58
Комментарии

0
Далее
Происшествия
10.02.2025 11:37
Происшествия 10.02.2025 11:37
Комментарии

0
Далее
Происшествия
10.02.2025 11:14
Происшествия 10.02.2025 11:14
Комментарии

0
Далее
Происшествия
10.02.2025 10:07
Происшествия 10.02.2025 10:07
Комментарии

0
Далее
Происшествия
10.02.2025 09:56
Происшествия 10.02.2025 09:56
Комментарии

0
Далее
Происшествия
10.02.2025 09:16
Происшествия 10.02.2025 09:16
Комментарии

0
Далее
Происшествия
09.02.2025 16:01
Происшествия 09.02.2025 16:01
Комментарии

0
Далее
Происшествия
09.02.2025 10:21
Происшествия 09.02.2025 10:21
Комментарии

0
Далее
Происшествия
09.02.2025 07:09
Происшествия 09.02.2025 07:09
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.02.2025 19:04
Происшествия 08.02.2025 19:04
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.02.2025 18:07
Происшествия 08.02.2025 18:07
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:43
В МВД посоветовали средства защиты от взлома смартфонаСмотреть фотографии
13:28
Экс-председатель СНТ в Волжском идет под суд за хищение земснаряда садоводовСмотреть фотографии
13:16
Конституционный суд разрешил пенсию детям, зачатым после смерти отца через ЭКОСмотреть фотографии
12:53
Станет доступнее? В Волгограде автовокзал перенесут из центра на окраину Дзержинского районаСмотреть фотографии
12:42
Волжане опубликовали видео с выброшенной на мусорку собакой с простреленной головойСмотреть фотографииCмотреть видео
12:34
Видео: в центре Волгограда Ford рассыпался от жесткого ДТП на перекресткеСмотреть фотографииCмотреть видео
12:00
Индийские владельцы начали покидать совет директоров Волжского абразивного заводаСмотреть фотографии
11:54
«Могла разорваться в груди»: волгоградские кардиохирурги спасли молодого мужчину от внезапной смертиСмотреть фотографии
11:38
На Госуслугах разрешили отправлять «анонимки» владельцам автоСмотреть фотографии
11:17
Под Волгоградом из озера достали тела двоих утонувших рыбаковСмотреть фотографии
10:46
Волгоградский Россельхознадзор нашел в говяжьих оладьях свининуСмотреть фотографии
10:20
Суд отправил в СИЗО волгоградца, убившего приятеля топоромСмотреть фотографии
10:04
Подрастет – поймет? В Госдуме заявили, что SHAMANу не придется менять имяСмотреть фотографии
10:00
Судьбу ТЦ без парковки на слушаниях в Волгограде решили три человекаСмотреть фотографии
09:16
Инвестиции в будущее: как «Сады Придонья» поддерживают семьи сотрудниковСмотреть фотографии
09:08
Таможенники сорвали в аэропорту Волгограда рекламу турецкого отеляСмотреть фотографии
08:29
РПН оценил здоровье волгоградцев во Всемирный день больногоСмотреть фотографии
08:07
Андрей Бочаров прокомментировал сбитие двух БПЛА над Волгоградской областьюСмотреть фотографии
07:12
В Волгоградской области силами ПВО ликвидировано два беспилотникаСмотреть фотографии
06:33
Мужчина погиб при взрыве боеприпаса в ВолгоградеСмотреть фотографии
21:56
Волгоградцы заплатили за коммуналку более 30 млрд рублейСмотреть фотографии
21:20
В хуторе под Волгоградом выросли снежные сталактитыСмотреть фотографии
20:57
Под Волгоградом на 102-м году жизни скончалась участница Сталинградской битвыСмотреть фотографии
20:23
Еще одна группа военных выступила на суде в защиту волгоградского генерала ПоповаСмотреть фотографии
19:39
В Волгограде прошел турнир памяти погибшего на СВО тренера по водному полоСмотреть фотографии
18:56
Под Волгоградом завод заподозрили в травле жителейСмотреть фотографии
18:36
В Волгограде сорвалась продажа цветмета со старой телебашниСмотреть фотографии
17:28
Владельцы бара получили по 5,5 лет колонии за смертельное отравление гостей сидромСмотреть фотографии
15:52
Волгоградка получила 800 тыс. рублей на вымышленного ребенкаСмотреть фотографии
15:27
Суд огласил приговор волгоградцу, незаконно добывавшему драгметаллыСмотреть фотографии
 