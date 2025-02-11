Волжане опубликовали видео с выброшенной на мусорку собакой с простреленной головой





В городе Волжском Волгоградской области по факту опубликованных в соцсетях кадров с собакой, обнаруженной местным жителем в мусорном контейнере с простреленной голов, проводится проверка. Как сообщает V102.RU, страшная находка была сделана, как утверждают авторы видео, на контейнерной площадке возле дома №85А по улице 87-Гвардейской.





Из сообщений волжан известно, что обнаружил умирающее животное в мусорном баке мужчина, услышавший жалобный скулеж пса. Волжанин вытащил животное и отвез в ветеринарную клинику. Уже там специалистам удалось извлечь пулю из головы собаки, тем самым сохранив ей жизнь.

Душераздирающая история с шокирующими кадрами быстро распространилось по соцсетям и набрала большое количество откликов – в комментариях пользователи призывают правоохранителей найти и привлечь к наказанию виновных в страдании животного.

Как известно ИА «Высота 102», заявление поступило в правоохранительные органы.

Видео: Волгоград / vk.com