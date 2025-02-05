В Волгоградской области за год от рака умерли 3760 человек





В 2023 году в Волгоградской области зарегистрировано 9863 случая злокачественных новообразований, что составило 399,3 случаев на 100 тыс. населения. Такие данные, передает ИА «Высота 102», опубликовал региональный Роспотребнадзор. Основные виды онкологических заболеваний: рак молочной железы, злокачественные новообразования кожи (кроме меланомы), рак предстательной железы, рак трахеи, бронхов и легких, рак ободочной кишки. При этом все больше заболеваний выявляется на ранних стадиях (сейчас это 61% случаев), а это существенно улучшает прогноз для пациентов. В 2023 году в Волгоградской области зарегистрировано 9863 случая злокачественных новообразований, что составило 399,3 случаев на 100 тыс. населения. Такие данные, передает ИА «Высота 102», опубликовал региональный Роспотребнадзор. Основные виды онкологических заболеваний: рак молочной железы, злокачественные новообразования кожи (кроме меланомы), рак предстательной железы, рак трахеи, бронхов и легких, рак ободочной кишки. При этом все больше заболеваний выявляется на ранних стадиях (сейчас это 61% случаев), а это существенно улучшает прогноз для пациентов.

Как и в предыдущие годы, в общей структуре смертности населения Волгоградской области злокачественные новообразования занимают второе место, уступая только заболеваниям системы кровообращения. В 2023 году от злокачественных новообразований умерли 3760 человек, что составило 152,2 на 100 тыс. населения, при «грубом» показателе по РФ - 194,3 на 100 тыс. населения. Как и в предыдущие годы, в общей структуре смертности населения Волгоградской области злокачественные новообразования занимают второе место, уступая только заболеваниям системы кровообращения. В 2023 году от злокачественных новообразований умерли 3760 человек, что составило 152,2 на 100 тыс. населения, при «грубом» показателе по РФ - 194,3 на 100 тыс. населения.

По данным ВОЗ, в настоящее время в мире живут более 43 миллионов человек, находящихся в стойкой ремиссии после онкологического диагноза. Рак – вторая по значимости причина смерти в мире. Около 10 миллионов человек на планете умирают от рака ежегодно. По данным ВОЗ, в настоящее время в мире живут более 43 миллионов человек, находящихся в стойкой ремиссии после онкологического диагноза. Рак – вторая по значимости причина смерти в мире. Около 10 миллионов человек на планете умирают от рака ежегодно.

В России ежегодно у более чем 500 тыс. человек впервые диагностируют рак. В 2023 году это число составило 674,6 тыс. случаев. Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения РФ составил 461,1 случаев. По данным статистки, ежегодный прирост онкологической заболеваемости составляет около 1,5%. В России ежегодно у более чем 500 тыс. человек впервые диагностируют рак. В 2023 году это число составило 674,6 тыс. случаев. Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения РФ составил 461,1 случаев. По данным статистки, ежегодный прирост онкологической заболеваемости составляет около 1,5%.

В РПН считают, что рост числа больных онкологией связан с увеличением продолжительности жизни и повышением качества диагностики. По данным онкологов, у мужчин наиболее распространен рак предстательной железы, рак легких, бронхов и трахеи, а также злокачественные новообразования кожи (кроме меланомы); у женщин – рак молочной железы, злокачественные новообразования кожи (кроме меланомы) и рак тела матки. В детской онкологии большинство диагнозов связаны со злокачественными заболеваниями крови и лимфатической системы. В РПН считают, что рост числа больных онкологией связан с увеличением продолжительности жизни и повышением качества диагностики. По данным онкологов, у мужчин наиболее распространен рак предстательной железы, рак легких, бронхов и трахеи, а также злокачественные новообразования кожи (кроме меланомы); у женщин – рак молочной железы, злокачественные новообразования кожи (кроме меланомы) и рак тела матки. В детской онкологии большинство диагнозов связаны со злокачественными заболеваниями крови и лимфатической системы.





Фото V102.RU (архив)