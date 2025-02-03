В Волгограде начала работать комиссия по оценке ущерба от атаки БПЛА





3 февраля в Красноармейском районе Волгограда начала работать комиссия по оценке ущерба жилым домам и прочему имуществу граждан после массированной атаки БПЛА. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу администрации города, власти компенсируют расходы на восстановление остекления, кровельного покрытия, а также ликвидацию других официально зафиксированных повреждений.

- Во всех подтвержденных случаях ущерба жителям будет оказана помощь. Районные власти уже проводят соответствующую работу, - подчеркнули в мэрии.

Ранее в социальных сетях волгоградцы стали делиться фотографиями и видео обломков ударных дронов. Кроме того, некоторые граждане сообщали и о порче личного имущества. Так, жильцы дома № 3 на ул. Тютчева опубликовали данные о повреждении осколками стеклопакетов. По словам одного из собственников, к нему ещё утром приходили представители районной комиссии, которые зафиксировали факты причинения ущерба и посоветовали в случае самостоятельного ремонта сохранять все чеки. На их основе гражданам обещают частично компенсировать расходы.

Напомним, как и в случае с пожарами и другого рода бедствиями, волгоградцы, чьё имущество пострадало от атаки БПЛА, могут обратиться за помощью в районную администрацию.

Массовый налёт ударных беспилотников ВСУ на Красноармейский район Волгограда произошёл в ночь с 2 на 3 февраля. Целью атаки вновь стал местный нефтеперерабатывающий завод. По информации Минобороны России, на этот раз дежурными средствами ПВО были ликвидированы 25 беспилотников самолётного типа. В свою очередь губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщал о ликвидации локального очага возгорания на месте падения обломков и кратковременных перебоях в сети электроснабжения. Позже власти Волгограда сообщали о временном изменении границ трамвайного движения на территории района. Одновременно стало известно о работе специалистов по ликвидации в городской черте неразорвавшихся частей БПЛА.

Фото: ИА «Высота 102»