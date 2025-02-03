Происшествия

На юге Волгограда обезвредят обломки БПЛА после ночной атаки

Происшествия 03.02.2025 16:50
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03.02.2025 16:50


В Красноармейском районе Волгограда 3 февраля планируется проведение работ по обезвреживанию обломков беспилотников, ликвидированных силами ПВО во время массированной ночной атаки. Как сообщает ИА «Высота 102», временно на юге города введены ограничения в связи с работой специальных служб. 

Так, по данным администрации Волгограда, ограничено движение транспорта на участке ул. 40 лет ВЛКСМ. По официальным сведениям, на месте работает спецтехника.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области сообщили, что сотрудники ведомства не задействованы в проведении работ по ликвидации обломков БПЛА. 

Жителей Волгограда просят не волноваться в случае, если в ближайшие часы до конца дня будут слышны похожие на взрывы звуки. Ситуация на контроле профильных служб. 

 

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