На юге Волгограда обезвредят обломки БПЛА после ночной атаки





В Красноармейском районе Волгограда 3 февраля планируется проведение работ по обезвреживанию обломков беспилотников, ликвидированных силами ПВО во время массированной ночной атаки. Как сообщает ИА «Высота 102», временно на юге города введены ограничения в связи с работой специальных служб.

Так, по данным администрации Волгограда, ограничено движение транспорта на участке ул. 40 лет ВЛКСМ. По официальным сведениям, на месте работает спецтехника.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области сообщили, что сотрудники ведомства не задействованы в проведении работ по ликвидации обломков БПЛА.

Жителей Волгограда просят не волноваться в случае, если в ближайшие часы до конца дня будут слышны похожие на взрывы звуки. Ситуация на контроле профильных служб.