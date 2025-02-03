На юге Волгограда ограничили движение трамваев и машин

Общество 03.02.2025 16:16
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03.02.2025 16:16
В Красноармейском районе Волгограда временно ограничено движение автотранспорта по участку дороги улицы 40 лет ВЛКСМ в районе трамвайного кольца. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, трамвайный маршрута №11 также работает в измененных границах - от остановки «Судоверфь» до «Депо №3».
В администрации города заявили, что ограничения связаны с работой спецтехники, однако не пояснили цель этих работ. О возобновлении движения транспорта и трамваев в обычном режиме в мэрии пообещали сообщить дополнительно.
Фото V102.RU
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