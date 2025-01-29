Расследования

Глава СК Бастрыкин выслушал отчаявшихся волгоградцев из аварийных домов

Расследования 29.01.2025 14:42
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29.01.2025 14:42


Председатель СК России в режиме видеоконференцсвязи провел личный прием заявителей из Волгоградской области по проблеме аварийного жилья. К Александру Бастрыкину обратились жители  дома №61 по улице Кузнецова и дома №4 по улице Слепцова поселка Горьковского в Советском районе Волгограда. Они пожаловались на бездействие должностных лиц районных администраций при расселении аварийных построек, в которых люди проживают в коммунальных квартирах. Горожане рассказали о катастрофическом состоянии их домов – обрушении потолков, пожаров из-за старой электропроводки. В ветхих домах нарушены системы коммуникаций, а  проживающие там люди реально опасаются за свою жизнь и здоровье. 


Руководитель СУ СК России по Волгоградской области Василий Семенов доложил главе СК, что данные два дома не попали под расселение в рамках действующей с 2019 по 2025 годы адресной региональной программы, так как из-за бездействия чиновников их признали аварийными после 2017 года. При этом жители этих аварийных домов признаны потерпевшими по расследуемому СУ СК России по Волгоградской области уголовному делу в отношении должностных лиц администрации города Волгограда и городских районов по ч.1 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Всего следственными органами СУ СК России по Волгоградской области с 2023 года возбуждено несколько уголовных дел по указанной проблематике, три из которых рассматриваются в настоящий момент в суде. 

Александр  Бастрыкин дал ряд поручений по расследуемым уголовным делам. Руководству судебно-экспертного центра СК России поручено оказать оперативное содействие в проведении необходимых экспертиз. А исполнение всех поручений председатель СК РФ взял под личный контроль.


Напомним, ИА «Высота 102» осенью прошлого года сообщало о проблемах жителей дома №4 по ул. Слепцова. Обитателей бывшего общежития, состояние которого весьма плачевно, чуть не заморозила управляющая компания, которая находится в другом городе Волгоградской области. 

Фото СК РФ и Ирины Бондаревой

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