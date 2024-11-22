



В посёлке Горьковский Советского района Волгограда жильцы бывшего общежития по адресу ул. им Слепцова, д.4 бьют тревогу из-за ледяных батарей. Как сообщает ИА «Высота 102», несмотря на то что уже через неделю наступит календарная зима, в доме отсутствует отопление.

- Без тепла мы уже почти полтора месяца. Холод стоит во всём доме. Спасаемся только благодаря обогревателям и тепловым пушкам, – рассказала журналистам собственница одной из квартир Ирина Бондарева.





При этом жильцы не знают, как долго ещё смогут продержаться, обогреваясь благодаря электроприборам. Всё дело в том, что электросеть общежития проектировалась ещё в советское время и на столь большие нагрузки не рассчитана.

- Если у нас уже сейчас выбивает пробки, то чего же ждать от первых морозов, когда все включат обогреватели на полную. Наш дом в 2021 году признан аварийным. Уже неоднократно горели. Не хотелось бы, чтобы это всё вновь завершилось замыканием и пожаром, - добавила волгоградка.

Изначально 29 октября в дом всё же поступило тепло, однако через три дня коммунальный ресурс иссяк. Впоследствии он вновь появился, но опять лишь на несколько дней. Как результат, за полтора месяца с начала отопительного сезона тепло в общей сложности было в доме от силы одну неделю.









По словам женщины, проблемы с отоплением могут быть связаны с тем, что здание оказалось неподготовленным к приёму тепла.

- Летом этого года от нас отказалась управляющая компания. В результате мы фактически остались вообще без какого-либо обслуживания. Слышала, что по закону УК обязана была продолжать оказывать услуги до того, пока дом не заберёт другая организация, но в реальности нас просто кинули перед отопительным сезоном, - подчеркнула Ирина Бондарева.

Как удалось выяснить редакции ИА «Высота 102», несколько месяцев назад экс-общежитие действительно лишилось управляющей организации, однако по бумагам дом с подачи мэрии практически сразу же попал в руки компании «Гармония».

Согласно размещённой на сайте администрации Волгограда документации, жильцы проблемного МКД самостоятельно не смогли найти новую УК, в результате чего власти решили подсобить волгоградцам, в приказном порядке назначив обслуживающую организацию.





Таким образом, многоквартирный дом №4 на ул. им. Слепцова 21 июня 2024 года был передан компании «Гармония».

Всё бы ничего, если бы не одно очень важное обстоятельство – территориально данная УК расположена в Волжском, практически за 50 километров от обслуживаемого дома. При этом замерзающее общежитие находится не то чтобы на окраине областного центра, а по сути на территории обособленного посёлка, который до 2010 года был самостоятельной административной единицей.





Неизвестно, расстояние ли или ещё какие-то причины помешали назначенной организации своевременно приступить к исполнению обязанностей, но, по словам жильцов, за минувшие месяцы они не видели ни одного сотрудника УК. Собственно, поэтому они и были уверены в том что их дом оказался «бесхозным».





Редакция попыталась связаться с компанией «Гармония», чтобы прояснить происходящее, однако, как выяснилось, единственный номер, указанный в анкете организации на сайте ГИС ЖКХ, более не обслуживается. Каким образом в сложившейся ситуации волгоградцы должны взаимодействовать с иногородней организацией — непонятно. Лишь благодаря коллегам по цеху волжских коммунальщиков журналистам всё удалось раздобыть «засекреченные» контакты. Однако общение с представителями УК едва ли можно назвать продуктивным.

- Улица Слепцова, 4, говорите? И что? А я откуда знаю. Хотите — звоните директору, пусть он вам всё объяснит, - ответила на вопрос журналистов о сроках подачи тепла в общежитие оператор аварийно-диспетчерской службы УК «Гармония».

В течение 21 и 22 ноября редакция неоднократно пыталась связаться с руководителем компании по номеру телефона, который любезно сообщили в диспетчерской, однако все попытки так и не увенчались успехом.

Также журналисты обратились в администрацию Волгограда с просьбой прокомментировать, с какой целью аварийный МКД на территории посёлка Горьковский был передан в обслуживание управляющей организации, находящейся в другом городе.

По информации властей после ухода старой УК, собственники не смогли своевременно найти новую организацию, в связи с чем муниципалитет объявил конкурс на право обслуживания дома. Однако эти усилия вновь не увенчались успехом. В связи со сложившейся ситуацией чиновники были вынуждены воспользоваться механизмом назначения организации.

- Муниципалитет не наделен полномочиями по выдаче лицензий управляющей компании и обязан назначать организации из соответствующего перечня УК, согласно критериям, предусмотренным федеральными правовыми нормами (первыми назначаются УК из списка, в управление которым передано наименьшее количество домов, если у двух управляющих компаний одинаковое количество переданных им домов, то УК выбирается в соответствии с очередностью в реестре). Ваш вопрос «Каким образом, по мнению администрации города, организация может исполнять свои обязанности по обслуживанию дома, находясь от него на удалении 50 километров?», равно как и другие вопросы о порядке выдачи лицензий следует адресовать уполномоченному ведомству, - подчеркнули в пресс-службе администрации Волгограда.

Примечательно, что несмотря на отсутствие отопления, платёжки собственникам поступают в полном размере. Так, за октябрь жильцам по соответствующей графе было начислено 1,2 тыс. рублей.





Стоит отметить, что найти общий язык с коммунальной организацией из Волжского не получается не только у жильцов экс-общежития, но даже у муниципального жилищного надзора. В ведомстве попытались оперативно помочь собственникам, однако найти контакт с УК «Гармония» им так и не удалось. Инспекторы вынуждены выйти на объект с полноценной проверкой. Как ожидается, инспекция состоится в общежитии уже на следующей неделе.

Фото: Ирина Бондарева