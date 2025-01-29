Политика

На площадке второго сорванного строительства побывал Бочаров за утро

Политика 29.01.2025 10:55
0
29.01.2025 10:55


Утро 29 января выдалось напряженным для подчиненных Андрея Бочарова, отвечающих за строительство и реконструкцию объектов. Как сообщает ИА «Высота 102», после медицинского колледжа в Советском районе, где за два года не смогли реконструировать один из корпусов, губернатор побывал на площадке строительства специализированного реабилитационного корпуса с водолечебницей в больнице № 7.



Как ранее сообщало ИА «Высота 102», на строительство водолечебницы было выделено 352 млн рублей. Однако, подрядная организация «Дорстрой», получив аванс в 167 млн рублей, возвела лишь «коробку» здания  и ушла в банкротство. Согласно информации, размещённой на Госзакупках, специалистами были фактически выполнены работы всего на 90,1 млн рублей. Чиновники потребовали возвратить неотработанный аванс, однако деньги в бюджет были возвращены банком-гарантом.

На втором объекте главу Волгоградской области также сопровождали Юрий Седов и руководитель Управления капитального строительства Андрей Козьменко. Обращаясь к ним, Андрей Бочаров разразился новой порцией критики. 

То, что мы объект сдадим, у меня нет никаких сомнений. Ваш уровень квалификации позволяет все объекты, которые мы планируем и строим, вводить в эксплуатацию в надлежащем качестве и в срок. А вот к уровню организации работ у меня большие претензии. Рассказы о том, как тут «сражались» со строителями, меня меньше всего интересуют, – сказал Бочаров. 

– Я вас всех предупреждаю. Я вам даю один квартал на изменение ситуации. Мы человек профессиональный, молодой, прошу выполнить задачи, – обратился губернатор к заму Седову. – Сегодня я жду предложений по тем вопросам, которые мы обсудили. Больше я ничего говорить не буду.  

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Политика
23.01.2025 14:26
Политика 23.01.2025 14:26
Комментарии

0
Далее
Политика
22.01.2025 13:41
Политика 22.01.2025 13:41
Комментарии

0
Далее
Политика
22.01.2025 13:04
Политика 22.01.2025 13:04
Комментарии

0
Далее
Политика
17.01.2025 06:14
Политика 17.01.2025 06:14
Комментарии

0
Далее
Политика
15.01.2025 14:37
Политика 15.01.2025 14:37
Комментарии

0
Далее
Политика
28.12.2024 15:24
Политика 28.12.2024 15:24
Комментарии

0
Далее
Политика
27.12.2024 17:25
Политика 27.12.2024 17:25
Комментарии

0
Далее
Политика
26.12.2024 19:34
Политика 26.12.2024 19:34
Комментарии

0
Далее
Политика
26.12.2024 12:29
Политика 26.12.2024 12:29
Комментарии

0
Далее
Политика
26.12.2024 10:51
Политика 26.12.2024 10:51
Комментарии

0
Далее
Политика
26.12.2024 10:47
Политика 26.12.2024 10:47
Комментарии

0
Далее
Политика
25.12.2024 17:37
Политика 25.12.2024 17:37
Комментарии

0
Далее
Политика
25.12.2024 16:43
Политика 25.12.2024 16:43
Комментарии

0
Далее
Политика
25.12.2024 10:20
Политика 25.12.2024 10:20
Комментарии

0
Далее
Политика
24.12.2024 17:18
Политика 24.12.2024 17:18
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

11:35
Под Волгоградом поймали рецидивиста за рулем угнанной «Лада Веста»Смотреть фотографииCмотреть видео
11:26
В Волгоградской области простятся с погибшим в ДНР рядовым из КазахстанаСмотреть фотографии
11:23
Волгоградцам рассказали, как защитить пароли от взлома мошенниковСмотреть фотографии
11:11
Бочаров после выговора уволил главу УКС Андрея КозьменкоСмотреть фотографии
11:05
В Волжском осудят водителя, сбившего насмерть многодетную мамуСмотреть фотографии
10:55
На площадке второго сорванного строительства побывал Бочаров за утроСмотреть фотографииCмотреть видео
10:45
В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии военнымСмотреть фотографии
10:18
В Волжском два пассажира маршрутки пострадали в массовом ДТПСмотреть фотографииCмотреть видео
10:13
В Волгограде потребители электроэнергии ответы на вопросы получают дистанционноСмотреть фотографии
10:01
Погибших в Волгограде на пожаре троих приемных детей похоронят в Клетском районеСмотреть фотографии
09:45
В Волгоградской области задержали грузовик со свиньями-«нелегалами»Смотреть фотографии
09:43
В Жирновске водителя осудят за попытку подкупить гаишникаСмотреть фотографии
09:30
«Чего вы мне сказки рассказываете?»: Бочаров отчитал замгубернатора за срыв реконструкции медколледжаСмотреть фотографииCмотреть видео
09:09
Под Волгоградом в сгоревшем доме нашли трупы двух мужчинСмотреть фотографии
08:50
Серьезное ДТП парализовало движение на Второй Продольной ВолгоградаСмотреть фотографии
08:07
В российские школы вернется предмет «основы духовно-нравственной культуры»Смотреть фотографии
08:04
Экс-мэр Котово Лесниченко обжаловал обвинительный приговорСмотреть фотографии
07:48
Аномальное тепло до +8 градусов пообещали синоптики в Волгоградской областиСмотреть фотографии
06:34
В Волгограде раскупили самые дорогие билеты на певца Султана ЛагучеваСмотреть фотографии
21:41
Гандболисты «Каустика» дома проиграли астраханскому «Динамо» в СуперлигеСмотреть фотографии
21:32
Бойца с позывным «Тимоха» проводят в последний путь в ВолгоградеСмотреть фотографии
21:09
Волгоградцев предупредили об увеличении пени по долгам за коммуналкуСмотреть фотографии
20:47
Суд в Михайловке отправил в СИЗО подозреваемого в педофилии цыганаСмотреть фотографииCмотреть видео
20:30
Волгоградец подал в суд на бизнес-коуча за невыполненное обещание о миллионеСмотреть фотографии
20:07
Минюст предложил не арестовывать беременных и отцов-одиночекСмотреть фотографии
19:26
Обвиняемый в получении взятки экс-глава Елани вышел из СИЗОСмотреть фотографииCмотреть видео
19:18
Ветераны продолжают принимать поздравления в Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:00
В Волгограде простятся с погибшим на СВО контрактником Владимиром БрусинскимСмотреть фотографии
18:18
На севере Волгограда утром 29 января приступят к восстановлению водоводаСмотреть фотографии
17:56
«Выпрыгнула из окна»: мать двоих детей из Волгоградской области пропала в Подмосковье при странных обстоятельствахСмотреть фотографииCмотреть видео
 