На площадке второго сорванного строительства побывал Бочаров за утро





Утро 29 января выдалось напряженным для подчиненных Андрея Бочарова, отвечающих за строительство и реконструкцию объектов. Как сообщает ИА «Высота 102», после медицинского колледжа в Советском районе, где за два года не смогли реконструировать один из корпусов, губернатор побывал на площадке строительства специализированного реабилитационного корпуса с водолечебницей в больнице № 7.





Как ранее сообщало ИА «Высота 102», на строительство водолечебницы было выделено 352 млн рублей. Однако, подрядная организация «Дорстрой», получив аванс в 167 млн рублей, возвела лишь «коробку» здания и ушла в банкротство. Согласно информации, размещённой на Госзакупках, специалистами были фактически выполнены работы всего на 90,1 млн рублей. Чиновники потребовали возвратить неотработанный аванс, однако деньги в бюджет были возвращены банком-гарантом.

На втором объекте главу Волгоградской области также сопровождали Юрий Седов и руководитель Управления капитального строительства Андрей Козьменко. Обращаясь к ним, Андрей Бочаров разразился новой порцией критики.

– То, что мы объект сдадим, у меня нет никаких сомнений. Ваш уровень квалификации позволяет все объекты, которые мы планируем и строим, вводить в эксплуатацию в надлежащем качестве и в срок. А вот к уровню организации работ у меня большие претензии. Рассказы о том, как тут «сражались» со строителями, меня меньше всего интересуют, – сказал Бочаров.

– Я вас всех предупреждаю. Я вам даю один квартал на изменение ситуации. Мы человек профессиональный, молодой, прошу выполнить задачи, – обратился губернатор к заму Седову. – Сегодня я жду предложений по тем вопросам, которые мы обсудили. Больше я ничего говорить не буду.