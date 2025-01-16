



В Советском районе Волгограда из-за обанкротившейся строительной компании оказалось сорвано возведение нового корпуса реабилитационного корпуса ГУЗ «КБ СМП № 7» по адресу ул. Казахская, д. 1. Как сообщает ИА «Высота 102», подрядная организация «Дорстрой», получив аванс в 167 млн рублей, возвела лишь «коробку» здания будущей водолечебницы и ушла в банкротство.

Согласно информации, размещённой на Госзакупках, специалистами были фактически выполнены работы всего на 90,1 млн рублей.

К лету 2024 года отставание в графике стало критичным, и региональные власти вынуждены были инициировать процедуру разрыва контракта.

- Строительство объекта велось в рамках государственного контракта с ООО «Дорстрой», срок завершения строительства объекта согласно условиям государственного контракта – 30 ноября 2024 года. 3 сентября 2024 года контракт расторгнут по причине недобросовестности подрядчика. Сведения о подрядчике решением УФАС внесены в реестр недобросовестных поставщиков, - рассказали журналистам в пресс-службе облстроя.

В результате чиновники потребовали возвратить неотработанный аванс, однако созданное в конце 2024 года ООО «Дорстрой» ушло в банкротство. Деньги в бюджет были возвращены банком-гарантом.

После того как стройплощадка оказалась заброшена, властям пришлось проводить обследование построенного недобросовестной компанией сооружения.

- После расторжения контракта проведено обследование возведенных конструкций, по итогу которого 23 декабря 2024 получено заключение строительно-технической экспертизы. В настоящее время ведется подготовка аукционной документации для определения нового подрядчика, - добавили в комитете строительства Волгоградской области.

По информации специалистов, в 1 полугодии 2025 году будет предпринята вторая попытка законтрактовать строительство реабилитационного корпуса. В случае успеха, по плану властей, работы должны быть завершены в 2026 году. Повлечёт ли повторное заключение контракта на строительство объекта увеличение общей стоимости работ – не сообщается.

Напомним, как ранее рассказывало ИА «Высота 102», в новом двухэтажном корпусе ГУЗ «КБ СМП № 7», возводимой на снесённой стоянке, должны были разместиться: залы лечебной физкультуры, роботомеханотерапии, кинезитерапии, кабинеты для проведения физиотерапевтических процедур, тренажёрный зал, душевые, гардеробные и санузлы, 20-метровый мультиструйный лечебный бассейн, внутри чаши которого по бортам смонтируют системы для аэро- и гидромассажа.

Отметим, учреждение создаётся в рамках задачи, поставленной губернатором Андреем Бочаровым, по созданию в регионе современной трёхуровневой системы реабилитации. На эти цели из бюджета были выделены 352 млн рублей.