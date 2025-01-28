Оперативники перехитрили и отправили в колонию 32-летнюю волгоградку





В Волгограде 32-летняя местная жительница попалась в ловушку, организованную оперативниками, и продала подставному лицу наркотик. Тракторозаводский районный суд внес сегодня приговор по уголовному делу – ближайшие 4 года женщина проведет в колонии строгого режима.

– В августе 2024 Марченко, имея умысел, направленный на незаконный сбыт наркотических средств, договорилась с лицом под псевдонимом «Покупатель» о продаже наркотического средства - N-метилэфедрон. На следующий день женщина в магазине на территории Тракторозаводского района передала сверток, – сообщили обстоятельства совершенного преступления в районном суде. Здесь также уточнили, что «Покупатель» действовал в рамках оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» под контролем сотрудников полиции.

Волгоградка осуждена по ч. 1 ст. 228.1 УК РФ – незаконный сбыт наркотических веществ. У женщины еще есть возможность обжаловать приговор. Однако, отметим, суд вынес весьма мягкий приговор. За совершенное преступление ей грозило до восьми лет лишения свободы.