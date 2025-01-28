









40-летнюю жительницу Волгоградской области Екатерину Толстикову, которая пропала 29 декабря 2024 года в подмосковном городе Подольске, безуспешно разыскивают волонтеры и полиция. Несмотря на то, что по факту загадочного исчезновения матери двоих детей возбуждено уголовное дело, никаких подвижек в его расследовании пока нет.

В редакцию обратилась встревоженная подруга Кати Наталья Пудовкина. Она рассказала ИА «Высота 102» о непростых и запутанных зигзагах судьбы жительницы станицы Усть-Бузулукская Алексеевского района Волгоградской области.

– Несколько лет назад Катя уехала из станицы в Подольск Московской области. Там вышла замуж, родила двойняшек. Но через полгода после родов она вернулась к маме в деревню. С мужем жизнь не заладилась – они развелись в мае 2024 года. Катя рассказывала, что никакой помощи от него не было, да, ко всему прочему, он мог и рукой приложиться, – начала свой рассказ Наташа.

Однако через некоторое время Екатерина, со слов подруги, познакомилась с другим мужчиной и решила переехать к нему в город Бронницы Московской области. Как бы то ни было, она действительно уехала из станицы в ноябре 2024 года, а примерно через месяц пропала без вести. След Екатерины теряется в Подольске.

– Я не знаю, зачем она поехала к бывшему мужу в Подольск. Но ночью 29 декабря она по какой-то причине выскочила из окна раздетая. И все. Больше ее никто не видел, – продолжает Наталья.

По словам Натальи Пудовкиной, никто не знает, что произошло между Катей и ее бывшим мужем. Сам он утверждает, что пальцем ее не трогал.

– 10 января матери Кати следователи сообщили, что Екатерина зачем-то прибегала в какую-то военную часть. Они проследили ее по камерам видеонаблюдения. Якобы оттуда ее выгнали. И куда она делась дальше, никто не знает, – говорит Наталья.

Между тем, расследованием обстоятельств исчезновения жительницы Волгоградской области занимались и московские журналисты. По их версии, никакого нового возлюбленного у Екатерины не было. А поводом для визита в Московскую область послужили якобы проблемы со здоровьем у одного из маленьких сыновей – женщина хотела его показать специалисту по месту прописки детей в Подольске. Так она снова оказалась в доме у Евгения.

Мать Екатерины вспоминает, что ее дочь жаловалась на то, что семья бывшего супруга приняла ее плохо. Мать предлагала ей вернуться домой, мол, вопрос с лечением можно решить как-нибудь и здесь. Но Катя заверила ее, что теперь «все нормально».

Однако 29 декабря одному из мальчиков стало плохо. Его забрали в больницу, но не нашли никаких патологий и после этого они вернулись домой к Евгению.

Дальнейший ход событий представили журналисты «Аргументов и фактов» со слов ее бывшего мужа Евгения.

– Ночью Кате позвонили. Я услышал, как она сказала в трубку: «Отпусти моих детей», – говорит Евгений. – Я сразу напрягся и отобрал у нее телефон. Оказалось, она разговаривала со своим бывшим парнем.

По словам Евгения, он взял у Екатерины телефон, чтобы поговорить с ее бывшим. Для этого вышел на улицу покурить. А когда вернулся, обнаружил, что сыновья в квартире одни и окно открыто настежь. Выглянув в него, увидел, что экс-супруга в одном халате и тапочках бежит по двору в неизвестном направлении.

Евгений сразу сообщил о побеге Екатерины ее матери, а потом в полицию. Пожилая женщина в ту же ночь примчалась на такси в Подольск из деревни.

Сейчас дети находятся с бабушкой в Волгоградской области. Однако о Кате до сих пор нет никаких известий, хотя ее поисками занимаются и волонтеры отряда «Лиза Алерт», и правоохранители. Но Наталья считает, что для поиска подруги полиция предпринимает недостаточно усилий.

– Мы просили показать видео, где, якобы, по словам полицейских, она прибегала в военную часть. Но нам сказали, что оно не сохранилось. А видеозаписи, где Катя в одной рубашечке бежит по улицам, мы достали сами. Мы просто не понимаем, что могло произойти, и где нам искать Катю. Она не могла просто так бросить своих детей, ничем таким она не болела, проблем с памятью у нее не было, – утверждает подруга пропавшей.

Между тем, по версии журналистов РИА Новости, которые также занимались этой историей, бывший муж Екатерины Евгений был в числе первых подозреваемых в деле о пропаже женщины. Однако он не попал ни на какие видеокадры – ни один, ни рядом со своей бывшей супругой.

Но время идет, а Катю до сих пор не могут найти. Родные и ее близкие надеются, что правоохранители будут расследовать эту загадочную историю оперативнее и эффективнее. А двое маленьких детей Екатерины, наконец, увидят и обнимут свою маму.