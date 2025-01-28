Происшествия

ГИБДД опубликовала видео с места ДТП на волгоградском мосту через Волгу

Происшествия 28.01.2025 10:55
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28.01.2025 10:55


Волгоградская Госавтоинспекция опубликовала видео с места дорожно-транспортного происшествия на мосту через Волгу в Среднеахтубинском районе, в результате которого пострадали водитель и три человека. По информации облздрава, в настоящее время состояние одного из пассажиров разбившейся «десятки» оценивается как критическое. 



Напомним, что по информации ГУ МВД России по Волгоградской области, ДТП произошло после полуночи. Не справившись с управлением, 22-летний, не имеющий водительского удостоверения, врезался в бетонный отбойник. В больницу были доставлены четыре человека – сам водитель и трое его пассажиров. 

– Четверо пострадавших в дорожно-транспортном происшествии доставлены в больницу СМП №25, – уточнили в волгоградском облздраве. – Мужчина в возрасте 22 лет находится в реанимационном отделении, состояние тяжелое. Еще один 21-летний мужчина – в реанимационном отделении в крайне тяжелом состоянии. Двое мужчин в возрасте 20 лет находятся в отделении сочетанной травмы, состояние стабильное.  

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