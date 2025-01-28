В Среднеахтубинском районе Волгоградской области водитель «десятки» врезался в бетонное ограждение моста через Волгу, в результате чего он сам, а также трое его пассажиров оказались в больнице. По информации регионального ГУ МВД России, авария произошла сразу после полуночи.

В полиции уточняют, что управлявший отечественной легковушкой молодой человек не имеет водительского удостоверения. Кроме того, автомобиль не значится в базе ГИБДД.

– По предварительным данным, 28 января в 00-20 22-летний водитель, двигаясь по мостовому переходу через Волгу, не справился с управлением и совершил наезд на бетонное ограждение проезжей части на повороте к хутору Бобры. В результате ДТП водитель и трое его пассажиров, в возрасте от 20 до 21 лет доставлены в больницу, – сообщили в главке полиции.





Полицейскими организована проверка по факту происшествия. Выясняются все обстоятельства ДТП.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области