Городищенскому «решале» грозит до 12 лет колонии за взятки криптовалютой

Перед судом в Волгоградской области предстанет 34-летний местный житель за дачу взятки криптовалютой. Как сообщила V102.RU старший помощник прокурора области Оксана Черединина, фигурант уголовного дела в интересах двух фирм перечислил энергетикам криптовалюту в эквиваленте 1 миллион рублей за сокращение показателей в акте безучетного потребления электроэнергии.

Напомним, что в апреле 2024 года полицейские совместно с представителями ресурсоснабжающей организации организовали в Городищенском районе проверку двух предприятий, на которых выявили факты потребления неучтенной электроэнергии на сумму почти 9 миллионов рублей. Выяснилось, что в помещениях двух фирм работали майнинговые фермы по добыче криптовалюты в обход в обход учета потребления электроэнергии.

Ранее сообщалось, что подкупить должностных лиц ПАО «Россети-Юг»-«Волгоградэнерго» решились два брата, а всего в рамках этого уголовного дело было задержано 6 человек. Пока перед судом предстанет только один из братьев.

В ходе расследования установлено, что переводы криптовалюты в эквиваленте 1 миллион рублей на счет сотрудника энергоснабжающей организации за сокращение показателей в акте бузучетного потребления электроэнергии он совершил 12 и 20 мая 2024 года. В июне этого же года он в качестве посредника перечислил еще 300 тысяч рублей взятки в интересах трех организаций. По одному из эпизодов посредник получил от взяткодателя 1 миллион, а перевел энергетикам только 500 тысяч рублей.

Фигурант уголовного дела полностью признал вину. Его обвиняют по трем статьям УК РФ: ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки в крупном размере), ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере), п.п. «а, б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в крупном размере). За содеянное ему грозит до 12 лет колонии. В ходе расследования на автомобиль и жилое помещение мужчины на сумму 3,3 миллиона рублей наложен арест.