Братьев-решал задержали в Волгограде за дачу взятки в криптовалюте. СК возбудил дело

В отношении шестерых жителей Волгоградской области возбуждено уголовное дело по факту дачи взятки в криптовалюте, сообщает V102.RU.

— В зависимости от роли каждого им инкриминируется совершение нескольких эпизодов дачи взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий в крупном размере, в том числе совершенных группой лиц по предварительному сговору (ст. 291 УК РФ), а также посредничество в совершении указанных преступлений (291.1 УК РФ), — прокомментировала информагентству официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Наталия Рудник.

Следствием установлено, что в апреле 2024 года сотрудники полиции вместе с представителями ресурсоснабжающей организации организовали проверку двух предприятий, на которых выявили факты потребления неучтенной электроэнергии.

— Сумма задолженности в общей сложности составила почти девять миллионов рублей. Решить вопрос о снижении этой суммы вызвались два брата, которые, как выяснилось, в помещениях этих фирм-должников организовали функционирование майнинговых ферм по добыче криптовалюты, как раз-таки в обход учета потребления электроэнергии, — добавили в волгоградском следкоме.

Братья решили подкупить должностных лиц ПАО «Россети-Юг»-«Волгоградэнерго», чтобы те за миллион занизили показатели безучетного потребления до двух миллионов рублей. Однако энергетики обратились в правоохранительные органы. В ходе оперативных мероприятий были выявлены другие криминальные эпизоды, установлены иные фигуранты.

— В настоящее время следователи регионального управления СКР во взаимодействии с оперативными службами областного ГУ МВД установили еще четверых коммерсантов, желавших за взятку снизить объем потребления энергии. Посредниками у них выступали все те же братья, — уточнила Рудник.

Взятку братья передали также криптой. Общая сумма перечисленных средств эквивалентна 1,5 миллионам рублей. Сейчас все фигуранты задержаны и находятся в СИЗО.

Напомним, что на севере Волгограда в гараже накрыли черных майнеров.

Фото и видео: СУ СКР по Волгоградской области