Расследования

Братьев-решал задержали в Волгограде за дачу взятки в криптовалюте. СК возбудил дело

Расследования 31.07.2024 16:15
0
31.07.2024 16:15


В отношении шестерых жителей Волгоградской области возбуждено уголовное дело по факту дачи взятки в криптовалюте, сообщает V102.RU. 

— В зависимости от роли каждого им инкриминируется совершение нескольких эпизодов дачи взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий в крупном размере, в том числе совершенных группой лиц по предварительному сговору (ст. 291 УК РФ), а также посредничество в совершении указанных преступлений (291.1 УК РФ), — прокомментировала информагентству официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Наталия Рудник. 

Следствием установлено, что в апреле 2024 года сотрудники полиции вместе с представителями ресурсоснабжающей организации организовали проверку двух предприятий, на которых выявили факты потребления неучтенной электроэнергии. 

— Сумма задолженности в общей сложности составила почти девять миллионов рублей. Решить вопрос о снижении этой суммы вызвались два брата, которые, как выяснилось, в помещениях этих фирм-должников организовали функционирование майнинговых ферм по добыче криптовалюты, как раз-таки в обход учета потребления электроэнергии, — добавили в волгоградском следкоме.  

Братья решили подкупить должностных лиц ПАО «Россети-Юг»-«Волгоградэнерго», чтобы те за миллион занизили показатели безучетного потребления до двух миллионов рублей. Однако энергетики обратились в правоохранительные органы. В ходе оперативных мероприятий были выявлены другие криминальные эпизоды, установлены иные фигуранты. 

— В настоящее время следователи регионального управления СКР во взаимодействии с оперативными службами областного ГУ МВД установили еще четверых коммерсантов, желавших за взятку снизить объем потребления энергии. Посредниками у них выступали все те же братья, — уточнила Рудник.  

Взятку братья передали также криптой. Общая сумма перечисленных средств эквивалентна 1,5 миллионам рублей. Сейчас все фигуранты задержаны и находятся в СИЗО.  

Напомним, что на севере Волгограда в гараже накрыли черных майнеров.

Фото и видео: СУ СКР по Волгоградской области 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
31.07.2024 16:38
Расследования 31.07.2024 16:38
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.07.2024 18:20
Расследования 30.07.2024 18:20
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.07.2024 16:12
Расследования 30.07.2024 16:12
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.07.2024 15:37
Расследования 30.07.2024 15:37
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.07.2024 12:24
Расследования 30.07.2024 12:24
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.07.2024 09:27
Расследования 30.07.2024 09:27
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.07.2024 06:38
Расследования 30.07.2024 06:38
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.07.2024 18:05
Расследования 29.07.2024 18:05
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.07.2024 17:18
Расследования 29.07.2024 17:18
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.07.2024 16:51
Расследования 29.07.2024 16:51
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.07.2024 13:59
Расследования 29.07.2024 13:59
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.07.2024 13:51
Расследования 29.07.2024 13:51
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.07.2024 12:34
Расследования 29.07.2024 12:34
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.07.2024 11:16
Расследования 29.07.2024 11:16
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.07.2024 11:02
Расследования 29.07.2024 11:02
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:21
В центре Волгограда двое торопыг разбили автомобили: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
18:29
В Волгоградской области на 4 месяца назначат регоператора по сбору ТКОСмотреть фотографии
17:36
После крушения поезда под Волгоградом в Госдуме задумались о строительстве платных переездовСмотреть фотографии
17:17
Жуткие кадры наезда на пешехода запечатлел видеорегистратор в ВолжскомСмотреть фотографииCмотреть видео
16:41
В Волгограде полицейские нашли таксиста после езды на набережной по тротуаруСмотреть фотографии
16:38
В Волгограде посты с нацсимволикой в соцсети объявили вне законаСмотреть фотографии
16:20
Банк России спрогнозировал снижение урожая в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:15
Братьев-решал задержали в Волгограде за дачу взятки в криптовалюте. СК возбудил делоСмотреть фотографии
16:14
Футболистки «Ротора» вернулись домой с медалямиСмотреть фотографии
15:56
Авиалесоохрана предупредила об особом риске в Волгоградской области в августеСмотреть фотографии
14:36
За ремонт и строительство дорог в Волгоградской области будут вручать медалиСмотреть фотографии
13:49
В Камышине семьям трех бойцов СВО передали ордена МужестваСмотреть фотографии
13:45
В Волгоградской области выбрали главу района «коммунальных катастроф»Смотреть фотографии
13:38
Ущерб от схода поезда под Волгоградом могут взыскать с водителя КАМАЗаСмотреть фотографии
13:12
Волгоградские динамовки победно стартовали на московском этапе чемпионата по пляжному гандболуСмотреть фотографии
12:52
Юрист и полицейский пожаловались на судей из Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:39
Вице-мэром Волгограда по ЖКХ станет ушедший в отставку мэр ЭлистыСмотреть фотографии
12:37
Запрет на движение грузовиков на мосту через Волжскую ГЭС продлили до 1 сентябряСмотреть фотографии
12:26
Свадьба в противогазах? Под ЗАГСом в Котово скопилось фекальное озероСмотреть фотографии
12:17
Металлурги «Красного Октября» выпустили в Волгу 37 тысяч мальков осетраСмотреть фотографии
11:57
Путин подписал указ о выплате с 1 августа бойцам СВО 400 тыс. рублейСмотреть фотографии
11:48
Московские поезда сообщением с Волгоградом идут с задержкойСмотреть фотографии
11:03
Убийственный град пробил насквозь арбузы в поселке под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
10:41
В Волгограде обновили данные о состоянии пострадавших при крушении поездаСмотреть фотографии
10:26
Клиенты Tele2 могут купить SIM с саморегистрацией еще в 4 крупных сетях супермаркетовСмотреть фотографии
10:18
В Волгограде ищут беглянку со стажем под чужим именемСмотреть фотографии
10:12
Под Волгоградом велосипедист попытался взять «Ладу» на таранСмотреть фотографии
09:13
Затопленные ливнем улицы Камышина сняли на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
08:38
В Городище за 32 млн рублей благоустроят площадь Павших БорцовСмотреть фотографии
08:19
Волгоградский депутат благополучно покинул протестующую ВенесуэлуСмотреть фотографии
 