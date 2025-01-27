Происшествия

«Съехались медики и полиция»: в Волгограде школу №29 эвакуировали из-за ложной тревоги

Происшествия 27.01.2025 15:17
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27.01.2025 15:17


27 января в Тракторозаводском районе Волгограда к школе №29 съехались кареты скорой помощи, а также полицейские машины. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на очевидцев, активности экстренных служб предшествовала массовая эвакуация учеников. Происходящее не на шутку встревожило как рядовых волгоградцев, так и родителей школьников, находящихся в это время на занятиях.

Эвакуацию учеников подтвердили журналистам и в администрации образовательного учреждения. По информации педагогов, ребят пришлось вывести на улицу из-за ложного вызова.

- В полицию поступила информация, которую правоохранители должны были отработать. Быстренько, за пять минут всех вывели на улицу. Сейчас работаем в обычном режиме. Директор в настоящее время на обходе, а правоохранители и медики потихоньку начали разъезжаться, - рассказала журналистам одна из сотрудниц.

Отметим, эвакуация прошла во время последнего урока. Сейчас большинство учеников разошлись по домам.

Фото: Волгоград / t.me

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