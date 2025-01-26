В Волгограде очевидцы засняли крупный пожар на базе стройматериалов





26 января в Кировском районе Волгограда произошёл крупный пожар. Как сообщает ИА «Высота 102», вечером на ул. Лимонной загорелось одно из помещений на территории базы стройматериалов. Языки пламени и огромный столб дыма очевидцы засняли на видео.





В ГУ МЧС России по Волгоградской области информацию о возгорании подтвердили.

- В 16:19 поступило сообщение о пожаре в Кировском районе города Волгограда. Под металлическим навесом горели пиломатериалы на площади 100 кв.метров. Пожарные расчёты 5-й пожарно-спасательной части локализовали горение в 16:57, - уточнили в пресс-службе ведомства.

Судя по опубликованным кадрам, на месте бушевали сразу два очага горения. В непосредственной близости от них располагается магазин велосипедов, трансформатор, а также основное здание базы стройматериалов и несколько подсобных помещений.

Отметим, по информации спасателей, пострадавших во время пожара нет. Причины произошедшего в настоящее время устанавливаются специалистами.

Фото и видео: ночной Волгоград / t.me