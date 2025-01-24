В Госдуме предложили возродить семейные общежития для студентов





В Государственной думе РФ обозначили проблему студентов, состоящих в браке и имеющих детей. Как сообщает ИА «Высота 102», в частности, депутат ГД Сергей Миронов обратил внимание на тот факт, что в современных реалиях, создавая семьи, молодые люди вынуждены снимать жилье – общежитий для семейных студентов в России нет. В связи с этим парламентарий предложил разработать федеральную программу по организации семейных студобщежитий. Письмо по данному вопросу уже направлено Мироновым заместителю председателя правительства Дмитрию Чернышенко.

– К огромному сожалению, в современных российских вузах не существует отдельных общежитий для семейных студентов и студентов с детьми. Из-за этого состоящие в браке молодые люди сталкиваются с большими трудностями. Вместе они жить не могут, а тяжелее всего приходится студентам, которые учатся в разных вузах. Они юридически не имеют права жить в одном общежитии, что приводит к стрессам и дополнительным расходам, связанным с постоянными поездками между разными кампусами, – обозначил проблему Миронов.

При этом он подчеркнул, что вопрос должен решаться не в отдельно взятых регионах и уж тем более вузах.

– Проблему семейной молодёжи надо решать. Для этого нужна федеральная программа создания семейных студенческих общежитий. Её реализация поможет снять остроту общения между молодыми людьми, снизит финансовую нагрузку на студенческие семьи и будет способствовать решению широкого круга социальных вопросов, – настаивает депутат.

В том числе, по словам Миронова, имея государственные квадратные метры, семейные студенты могли бы продолжать учебу. Сегодня же, создавая семьи и поднимая демографию, молодые пары вынуждены оставлять освоение профессий и уходить на работу.