Федеральные новости

В Госдуме предложили возродить семейные общежития для студентов

Федеральные новости 24.01.2025 13:14
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24.01.2025 13:14


В Государственной думе РФ обозначили проблему студентов, состоящих в браке и имеющих детей. Как сообщает ИА «Высота 102», в частности, депутат ГД Сергей Миронов обратил внимание на тот факт, что в современных реалиях, создавая семьи, молодые люди вынуждены снимать жилье – общежитий для семейных студентов в России нет. В связи с этим парламентарий предложил разработать федеральную программу по организации семейных студобщежитий. Письмо по данному вопросу уже направлено Мироновым заместителю председателя правительства Дмитрию Чернышенко.

К огромному сожалению, в современных российских вузах не существует отдельных общежитий для семейных студентов и студентов с детьми. Из-за этого состоящие в браке молодые люди сталкиваются с большими трудностями. Вместе они жить не могут, а тяжелее всего приходится студентам, которые учатся в разных вузах. Они юридически не имеют права жить в одном общежитии, что приводит к стрессам и дополнительным расходам, связанным с постоянными поездками между разными кампусами, – обозначил проблему Миронов. 

При этом он подчеркнул, что вопрос должен решаться не в отдельно взятых регионах и уж тем более вузах. 

Проблему семейной молодёжи надо решать. Для этого нужна федеральная программа создания семейных студенческих общежитий. Её реализация поможет снять остроту общения между молодыми людьми, снизит финансовую нагрузку на студенческие семьи и будет способствовать решению широкого круга социальных вопросов, – настаивает депутат. 

В том числе, по словам Миронова, имея государственные квадратные метры, семейные студенты могли бы продолжать учебу. Сегодня же, создавая семьи и поднимая демографию, молодые пары вынуждены оставлять освоение профессий и уходить на работу. 

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