В Волгоград в 2025 году может вернуться сборная России по футболу

Волгоград попал в предварительный список городов, которые рассматриваются РФС для проведения товарищеских игр сборной России по футболу в 2025 году, сообщает V102.RU со ссылкой на «Матч ТВ».

По данным источника, встречи нашей национальной команды могут принять в ближайшее время Москва, Санкт‑Петербург, Волгоград, Екатеринбург, Казань, Калининград, Краснодар, Нижний Новгород, Ростов‑на‑Дону, Самара, Саранск и Сочи. Отметим, в 11-ти из этих городов проводились матчи чемпионата мира-2018 (в том числе в Волгограде). РФС в нынешнем году рассчитывает, что российская команда сыграет в восьми домашних и двух гостевых международных поединках.

Напомним, сборная России за последнее время уже дважды принимала гостей в товарищеских матчах на «Волгоград Арене». 20 ноября 2023 года подопечные Валерия Карпина в присутствии 40706 зрителей разгромили сборную Кубы со счетом 8:0, а 19 ноября прошлого года российские футболисты уверенно обыграли сборную Сирии со счетом 4:0. Дублем в этой встрече отметился Максим Осипенко, еще по разу отличились Илья Самошников и Алексей Миранчук. Данная игра собрала на трибунах 35628 болельщиков, что стало самым большим показателем посещаемости домашних матчей сборной России в 2024 году.

Фото: архив V102.RU