Волгоградцы из-за нового сбоя остались без связи и общения

В России сегодня, 24 января, зафиксирован очередной сбой в работе сотовых операторов и интернет-ресурсов. Как сообщает V102.RU со ссылкой на сервис «Сбой.рф», волгоградцы сообщают о проблемах в работе различных интернет-приложений, операторов сотовой связи и мессенджеров.





Напомним, что последний раз крупный сбор в работе Рунета наблюдался 14 января. Тогда перестали загружаться сайты, в том числе в мобильных приложениях, почтовые сервисы, отмечались трудности со связью у некоторых мобильных операторов.