Федеральные новости

Волгоградцы из-за нового сбоя остались без связи и общения

Федеральные новости 24.01.2025 12:48
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24.01.2025 12:48


В России сегодня, 24 января, зафиксирован очередной сбой в работе сотовых операторов и интернет-ресурсов. Как сообщает V102.RU со ссылкой на сервис «Сбой.рф», волгоградцы сообщают о проблемах в работе различных интернет-приложений, операторов сотовой связи и мессенджеров.


Напомним, что последний раз крупный сбор в работе Рунета наблюдался 14 января. Тогда перестали загружаться сайты, в том числе в мобильных приложениях, почтовые сервисы, отмечались трудности со связью у некоторых мобильных операторов. 

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