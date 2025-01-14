РКН объяснился за масштабный сбой в работе Рунета





В Роскомнадзоре сообщили, что работа Рунета после масштабного сбоя оперативно восстановлена дежурными службами ведомства. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на федеральные СМИ, которым удалось взять комментарий в ведомстве, произошло «кратковременное нарушение связности». В Роскомнадзоре сообщили, что работа Рунета после масштабного сбоя оперативно восстановлена дежурными службами ведомства. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на федеральные СМИ, которым удалось взять комментарий в ведомстве, произошло «кратковременное нарушение связности».

К слову, последний масштабный сбой в работе Рунета фиксировался в августе 2024 года. Тогда в ведомстве объяснили это DDоS-атакой на российских операторов связи. К слову, последний масштабный сбой в работе Рунета фиксировался в августе 2024 года. Тогда в ведомстве объяснили это DDоS-атакой на российских операторов связи.

Были проблемы у пользователей интернета и в начале этого года. 6 января россияне жаловались на некорректную работу соцсетей, стриминговых платформ и банковских сервисов. В РКН объяснили это аварией на магистральной сети у одного из операторов связи. Были проблемы у пользователей интернета и в начале этого года. 6 января россияне жаловались на некорректную работу соцсетей, стриминговых платформ и банковских сервисов. В РКН объяснили это аварией на магистральной сети у одного из операторов связи.

Масштабный сбой в Рунете произошел сегодня около 17-00 ч. Перестали загружаться сайты, в том числе в мобильных приложениях, почтовые сервисы. При этом отмечались трудности со связью у некоторых мобильных операторов. Доступными для пользователей оставались Телеграм и Дзен.Проблемы наблюдались около получаса, однако «выключенный» интернет успел напугать россиян. Сбой в работе Рунета отразился и на прохождении оплаты за товары.Интересно, что некоторое время после восстановления работы Youtube стал работать так же быстро, как до замедления.