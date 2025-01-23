Спорт

В Михайловке определили призеров турнира в честь победы в Сталинградской битве

Спорт 23.01.2025 20:51
0
23.01.2025 20:51


В Михайловке Волгоградской области с 20 по 22 января прошел детский баскетбольный турнир, посвященный 82-й годовщине победы в Сталинградской битве. В соревнованиях, приуроченных к памятной дате 2 февраля, приняли участие шесть команд юношей 2012-2013 годов рождения из Волгограда, Михайловки и Астрахани, сообщает V102.RU.
Волгоград на межрегиональном турнире был представлен двумя составами БК «Альянс» и командой МБУ ДО СШОР 2 «Титаны» под руководством главного тренера Сергея Рыбалкина. Кроме того, боролись за победу два состава спортшколы Михайловки и гости из Астрахани.
В итоге чемпионом стал первый состав команды «Альянс» - подопечные специалиста Ильи Астафьева. Серебро завоевали юные баскетболисты из академии «Титаны», которые в очных поединках оказались сильнее хозяев площадки и астраханских соперников. Но подопечные Рыбалкина уступили в обеих встречах «Альянсу». 

Отметим, «Титаны» выступали на соревнованиях не самым основным составом, дав возможность проявить себя и получить игровую практику многим своим баскетболистам. К тому же  среди соперников «Титанов» были команды, представленные игроками на год старше. Поэтому итоговое второе место признано руководителем академии Алексеем Бандуриным успешным результатом. Серебро данных состязаний «Титаны» добавили к завоеванной бронзе на домашнем турнире в начале января. Тройку призеров в Михайловке замкнул первый состав местной команды во главе с тренером Денисом Филипповым.
Лучшим игроком соревнований в составе «Титанов» признан Матвей Поротиков, а победителем в конкурсе бросков стал Дмитрий Обляков («Титаны»). Ребята были награждены заслуженными индивидуальными призами.
Отметим, организатором турнира, посвященного 82 -й годовщине победы в Сталинградской битве, выступила Михайловская спортшкола под руководством директора Ирины Фирсовой. Напомним, в декабре прошлого года в Михайловке также состоялся турнир «Движение вверх», направленный на популяризацию и развитие баскетбола на всей территории Волгоградской области. 
С 10 по 12 февраля «Титаны» примут участие в престижных соревнованиях памяти баскетбольного тренера Владимира Астахова в подмосковных Мытищах, где сразятся шесть российских команд игроков 2013 года рождения.   
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
Фото: Волгоградская академия баскетбола «Титаны» /t.me и «Спортзал школа №4» Михайловка /vk.com

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
23.01.2025 11:30
Спорт 23.01.2025 11:30
Комментарии

0
Далее
Спорт
22.01.2025 12:38
Спорт 22.01.2025 12:38
Комментарии

0
Далее
Спорт
21.01.2025 10:40
Спорт 21.01.2025 10:40
Комментарии

0
Далее
Спорт
20.01.2025 22:00
Спорт 20.01.2025 22:00
Комментарии

0
Далее
Спорт
20.01.2025 17:54
Спорт 20.01.2025 17:54
Комментарии

0
Далее
Спорт
20.01.2025 15:31
Спорт 20.01.2025 15:31
Комментарии

0
Далее
Спорт
20.01.2025 06:32
Спорт 20.01.2025 06:32
Комментарии

0
Далее
Спорт
19.01.2025 20:20
Спорт 19.01.2025 20:20
Комментарии

0
Далее
Спорт
19.01.2025 13:02
Спорт 19.01.2025 13:02
Комментарии

0
Далее
Спорт
18.01.2025 21:24
Спорт 18.01.2025 21:24
Комментарии

0
Далее
Спорт
18.01.2025 19:55
Спорт 18.01.2025 19:55
Комментарии

0
Далее
Спорт
18.01.2025 16:50
Спорт 18.01.2025 16:50
Комментарии

0
Далее
Спорт
18.01.2025 07:21
Спорт 18.01.2025 07:21
Комментарии

0
Далее
Спорт
17.01.2025 19:44
Спорт 17.01.2025 19:44
Комментарии

0
Далее
Спорт
17.01.2025 08:17
Спорт 17.01.2025 08:17
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

22:23
Новые данные о состоянии пострадавших в ДТП школьников озвучил Анатолий СебелевСмотреть фотографии
21:35
В волгоградском планетарии назвали дату настоящего парада планетСмотреть фотографии
21:19
Волгоградские волонтеры собрали 363 мешка с мазутом в Краснодарском краеСмотреть фотографии
21:12
Пособия для беременных студенток хотят увеличить в 10 разСмотреть фотографии
20:51
В Михайловке определили призеров турнира в честь победы в Сталинградской битвеСмотреть фотографии
20:24
На юге Волгограда обрушилась советская остановка «Школа №115»Смотреть фотографии
20:09
«Работала до последнего»: в Волгограде скончалась директор школы №65 Надежда ШипиловаСмотреть фотографии
19:24
В Волгограде 80-летняя женщина спустила на «бирже» почти 6 миллионовСмотреть фотографии
19:11
В ФАС нашли сомнительную причину безумного роста цен на картофельСмотреть фотографии
19:06
Благотворители осчастливили семью 4-летнего волгоградца с тяжелой болезньюСмотреть фотографии
18:44
В Урюпинске простятся с погибшим под Курском Антоном СарычевымСмотреть фотографии
17:54
МВД: смертельное ДТП со школьниками спровоцировал водитель ПАЗаСмотреть фотографии
17:35
В СУ СКР возбудили уголовное дело после ДТП со школьным автобусомСмотреть фотографии
17:29
Бочаров: в Волгоград перевезут школьника после ДТП с автобусомСмотреть фотографии
17:21
Россияне выступили за смертную казнь для мошенниковСмотреть фотографии
16:57
Волгоградский племзавод выделил из говядины свиные субпродуктыСмотреть фотографии
16:51
Следком даст оценку качеству перевозки детей после ДТП со школьным автобусомСмотреть фотографии
16:44
Суд отправил в СИЗО водителя-беглеца, задавившего жителя МихайловкиСмотреть фотографииCмотреть видео
16:38
Врио главы Михайловки назначили Ольгу ДьяковуСмотреть фотографии
16:23
Медики рассказали о состоянии пострадавших в ДТП со школьным автобусомСмотреть фотографии
15:25
10-летний мальчик погиб в ДТП со школьным автобусом в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:17
Александр Мисан возглавил МБУ «Волгоградзеленхоз»Смотреть фотографии
15:14
Губернатор Бочаров создал рабочую группу по ДТП со школьным автобусомСмотреть фотографии
14:59
Один ребенок погиб в ДТП со школьным автобусом в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
14:44
Школьный автобус с детьми перевернулся в Волгоградской области: есть пострадавшиеСмотреть фотографии
14:26
Александр Тюрин досрочно покинул пост главы МихайловкиСмотреть фотографии
14:09
У 60 тысяч жителей Волгоградской области диагностировали ранний ракСмотреть фотографии
14:05
Под Волгоградом дачника заставили снести беседку и септик на берегу заливаСмотреть фотографии
14:00
Волгоградцу, избившему в My Gym атлета грифами по голове, грозит 2 года колонииСмотреть фотографииCмотреть видео
13:51
В Волжском дефицит бюджета покроют коммерческим займом в 400 млн рублейСмотреть фотографии
 