В Михайловке определили призеров турнира в честь победы в Сталинградской битве

Спорт 23.01.2025 20:51
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23.01.2025 20:51
В Михайловке Волгоградской области с 20 по 22 января прошел детский баскетбольный турнир, посвященный 82-й годовщине победы в Сталинградской битве. В соревнованиях, приуроченных к памятной дате 2 февраля, приняли участие шесть команд юношей 2012-2013 годов рождения из Волгограда, Михайловки и Астрахани, сообщает V102.RU.
Волгоград на межрегиональном турнире был представлен двумя составами БК «Альянс» и командой МБУ ДО СШОР 2 «Титаны» под руководством главного тренера Сергея Рыбалкина. Кроме того, боролись за победу два состава спортшколы Михайловки и гости из Астрахани.
В итоге чемпионом стал первый состав команды «Альянс» - подопечные специалиста Ильи Астафьева. Серебро завоевали юные баскетболисты из академии «Титаны», которые в очных поединках оказались сильнее хозяев площадки и астраханских соперников. Но подопечные Рыбалкина уступили в обеих встречах «Альянсу».
Отметим, «Титаны» выступали на соревнованиях не самым основным составом, дав возможность проявить себя и получить игровую практику многим своим баскетболистам. К тому же среди соперников «Титанов» были команды, представленные игроками на год старше. Поэтому итоговое второе место признано руководителем академии Алексеем Бандуриным успешным результатом. Серебро данных состязаний «Титаны» добавили к завоеванной бронзе на домашнем турнире в начале января. Тройку призеров в Михайловке замкнул первый состав местной команды во главе с тренером Денисом Филипповым.
Лучшим игроком соревнований в составе «Титанов» признан Матвей Поротиков, а победителем в конкурсе бросков стал Дмитрий Обляков («Титаны»). Ребята были награждены заслуженными индивидуальными призами.
Отметим, организатором турнира, посвященного 82 -й годовщине победы в Сталинградской битве, выступила Михайловская спортшкола под руководством директора Ирины Фирсовой. Напомним, в декабре прошлого года в Михайловке также состоялся турнир «Движение вверх», направленный на популяризацию и развитие баскетбола на всей территории Волгоградской области.
С 10 по 12 февраля «Титаны» примут участие в престижных соревнованиях памяти баскетбольного тренера Владимира Астахова в подмосковных Мытищах, где сразятся шесть российских команд игроков 2013 года рождения.
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
Фото: Волгоградская академия баскетбола «Титаны» /t.me и «Спортзал школа №4» Михайловка /vk.com
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