10-летний мальчик погиб в ДТП со школьным автобусом в Волгоградской области



В Октябрьском районе Волгоградской области в результате дорожно-транспортного происшествия со школьным автобусом погиб 10-летний мальчик. Об этом сообщили ИА «Высота 102» собственные источники в экстренных службах. Сообщается также еще о четверых пострадавших детях – их в Волгоград эвакуируют силами санитарной авиации.

– К сожалению, 10-летний мальчик скончался по дороге в больницу, двое мальчиков, также по 10 лет, и две девочки в возрасте 14 и 15 лет пострадали и госпитализированы, – сообщили источники «Высоты 102», находящиеся непосредственно на месте происшествия.





ДТП с участием школьного автобуса произошло 23 января на 88-м километре трассы «Волгоград-Котельниково-Сальск». По предварительным данным, перевозивший детей «ПАЗ» перевернулся после столкновения с автомобилем Hyundai.





На месте происшествия работает руководство областной Госавтоинспекции. Ситуацию взял на контроль губернатор региона Андрей Бочаров.

Известно, что школьный автобус обслуживал Шелестовскую среднюю школу и сегодня осуществлял развозку детей по домам после занятий.