Расследования

Волгоградцу, избившему в My Gym атлета грифами по голове, грозит 2 года колонии

Расследования 23.01.2025 14:00
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23.01.2025 14:00


В Волгограде завершено расследование уголовного дела по обвинению посетителя тренажерного зала My Gym в умышленном причинении лёгкого вреда здоровью. Как рассказали ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области, 20-летнему волгоградцу, напавшему со спины на своего оппонента, грозит срок до двух лет лишения свободы. 

Напомним, инцидент произошел 5 сентября вечером и попал на запись установленной в тренажерке камеры видеонаблюдения. Как выяснили в ходе предварительного следствия полицейские, причиной нападения стало замечание, сделанное пострадавшим впоследствии мужчиной из-за не закрытой парнем двери раздевалки.


– Слова незнакомца разозлили юношу и тот решил отомстить последнему. Вооружившись двумя грифами от гантели, он подошел к 33-летнему мужчине и нанес ему несколько ударов в область лица и головы, а когда тот упал, произвел еще три удара ногой по телу, – сообщают в ГУ МВД России по Волгоградской области. – Пострадавший был доставлен в больницу, а подозреваемый скрылся. 

Задержать волгоградца, напавшего со спины на атлета, удалось в ходе организованных оперативно-разыскных мероприятий. По факту совершенного преступления полицейскими было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 115 УК РФ – «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия».

В настоящее время уголовное дело уже направлено в Советский районный суд Волгограда.

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