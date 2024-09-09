«Я тут главный!»: избитый грифами в спортзале My Gym атлет попал в больницу Волгограда

В Советском районе Волгограда 5 сентября один из посетителей тренажерного зала My Gym, расположенного в поселке Горьковском по улице Волгоградской, 168д, разбил голову другого спортсмена грифом от гантелей, после чего скрылся.

В соцсетях стало распространяться видео инцидента, где на кадрах можно проследить всю хронологию развития рокового конфликта. Потерпевшая сторона поспешила во всем обвинить некого Антона Черных, который якобы не смог сдержать себя в ответ на обычное замечание.

Уточняется, что пострадавший потерял много крови, у него были повреждены две артерии, а на голове образовалась огромная рваная рана. К тому же мужчина заработал сотрясение мозга. Супруга подвергшегося нападению атлета заявила в Сети, что на место происшествия вызвали скорую и наряд полиции, который в итоге якобы так и не приехал.





Журналистам «Высоты 102» удалось пообщаться с непосредственным очевидцем событий, который пожелал сохранить анонимность. С его слов, сразу после избиения пострадавший вызвал в зал адвоката. Оперативно прибывший защитник настоял на том, чтобы администрация заведения передала ему записи избиения, которые позже были обнародованы.

— Те двое ходят в этот зал постоянно. Оба, скорее всего, местные. Того, который побольше и в татуировках, все называют Викингом. Его сопернику около двадцати лет. Конфликт начался из-за того, что Викинг предъявил младшему, что тот не закрыл дверь в раздевалку и его голым могли увидеть другие люди. Они немного друг на друга повыступали и разошлись по своим углам. Каждый занялся своим делом. Казалось, что ссора исчерпана, — вспоминает очевидец.

По словам посетителя, ставшего невольным свидетелем кровавой бойни, в один из моментов обидевший Викинга соперник просто подошел к нему со спины и начал наносить удары зажатыми в руках грифами от гантелей.

— Когда соперник упал, он стал его добивать ногами. У него был совершенно безумный взгляд. Он кричал на весь зал: «Я тут главный!». Затем бросил грифы на пол и тут же скрылся, оставив в раздевалке свои вещи, которые позднее ему явно передали его друзья, занимавшиеся вместе с ним в тот вечер. В момент нападения на Викинга, а тот дядька почти под два метра ростом, в спортзале была лишь одна девочка-тренер, которая явно ничем не смогла бы помочь. После того, как пострадавший сумел встать на ноги, у него из головы пошла кровь, наблюдалось рассечение в области макушки. Все пытались ему помочь, остановить кровь, но он нервно ходил по залу туда-сюда и вдруг начал звонить своему адвокату. Тут же прибежала его супруга. Отсюда можно сделать вывод, что он тоже живет недалеко, раз так все оперативно собрались вокруг него, — рассуждает собеседник информагентства.

Очевидец уточнил, что когда приехал адвокат, он вел себя достаточно расслаблено, где-то даже позволил себе пару шуток в адрес пострадавшего:

— Он так и сказал ему: «Ну, тебе не привыкать. Не первый раз такое с тобой происходит». Потом подошел к стойке администратора и спросил, пишет ли камера видео. Получив утвердительный ответ, потребовал запись. Они согласились ее предоставить. Викинг был против, чтобы кто-либо звонил в полицию. В больницу он тоже не хотел попасть, как я понял. Помощь ему оказали внутри машины скорой. А вот поехал ли он дальше или нет — никто об этом не знает. История сама по себе очень странная.

Собеседник «Высоты 102» уточнил, что администрация спортивного заведения аннулировала карточку нападавшего и теперь вход в зал ему заказан.

Меж тем, как стало известно информагентству, пострадавший мужчина все же был госпитализирован. В настоящее время он проходит лечение в больнице скорой медицинской помощи № 15. Также известно, что о происшествии в спортзале поступало сообщение на номер 112.

Корреспонденты информагентства не смогли дозвониться до администрации тренажерного зала My Gym по телефонам, указанным в открытом доступе, как и связаться непосредственно с потерпевшим и его оппонентом. Редакция готова выслушать и опубликовать точку зрения любой из сторон.

В ГУ МВД России по Волгоградской области в ответ на запрос журналистов пояснили, что по факту избиения в спортзале проводится проверка.

— Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. При поступлении медицинской документации о степени тяжести причиненного вреда будет принято решение о возбуждении уголовного дела, — уточнили в пресс-службе силового ведомства.

Видео: «Волгоград» / t.me