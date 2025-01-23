Экология

Под Волгоградом дачника заставили снести беседку и септик на берегу залива

Экология 23.01.2025 14:05
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23.01.2025 14:05


Волжский городской суд в Волгоградской области обязал дачника демонтировать беседку и септик, которые он построил на берегу залива Волги. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на Волгоградскую межрайонную природоохранную прокуратуру.

Проверка показала, что житель СНТ «Дары природы» в Волжском нарушает земельное и водное законодательство. Дачник перекрыл свободный доступ граждан к воде, построив вышеуказанные объекты прямо на берегу залива Осадный реки Волги.


Природоохранный прокурор обратился с иском в суд с требованием обязать гражданина снести самовольные постройки. Отмечается, что дачник исполнил решение суда. В настоящее время к заливу можно подойти свободно.

Фото: Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуры

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