Расследования 23.01.2025 09:09
0
23.01.2025 09:09
Волгоградские оперативники задержали на территории города Чебоксары 42-летнюю подозреваемую в обмане предпринимателя. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, женщина в интернете разместила объявление о продаже репчатого лука. На предложение откликнулся бизнесмен, выразивший готовность купить около 20 тонн овощей.
Тем временем аферистка договорилась с одной из овощебаз в Быковском районе о реализации партии лука.
Предприниматель перевел на указанный подозреваемой счет почти 400 тыс. рублей и отправился по координатам на базу. Однако выяснилось, что деньги на счет организации не поступили.
Полицейские установили, что банковские операции с похищенными деньгами проводились в г. Чебоксары. Оперативники выехали в командировку, где задержали подозреваемую. Она созналась в содеянном. По ее словам, после получения почти 400 тысяч рублей от предпринимателя она уничтожила симку и телефон, надеясь, что ее не найдут.
Возбуждено уголовное дело, а фигурантке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Видео ГУ МВД по Волгоградской области
Чиновника облкомприроды заподозрили в незаконной вырубке сосняка на угодьях супруги23.01.2025 13:35
Расследования 23.01.2025 13:35
В Городище суд увеличил срок в СИЗО похитителям раненого участника СВО23.01.2025 11:57
Расследования 23.01.2025 11:57
Погоню за 14-летним угонщиком под Волгоградом сняли на видео23.01.2025 11:53
Расследования 23.01.2025 11:53
В Волгоградской области 18-летнего водителя осудили за смерть ровесника в ДТП23.01.2025 10:55
Расследования 23.01.2025 10:55
Двоих волгоградцев осудили за разбойное нападение на ул. Дегтярева23.01.2025 09:51
Расследования 23.01.2025 09:51
Волгоградец получил 4,5 года «строгача» за вежливый разбой23.01.2025 06:22
Расследования 23.01.2025 06:22
Бастрыкин поручил проверить врачей из-за смерти 83-летней волгоградки22.01.2025 21:28
Расследования 22.01.2025 21:28
Под Волгоградом суд оставил в колонии мачеху-садистку22.01.2025 19:57
Расследования 22.01.2025 19:57
В Волгограде прокуратура заступилась за обделенного жильем участника СВО22.01.2025 19:24
Расследования 22.01.2025 19:24
Под Волгоградом сменили главу района22.01.2025 15:53
Расследования 22.01.2025 15:53
Под Волгоградом хозяин дома чуть не оставил без глаза гостя22.01.2025 15:11
Расследования 22.01.2025 15:11
В Волгограде раскрыли дело ОПГ, торговавшей на международном черном рынке22.01.2025 15:04
Расследования 22.01.2025 15:04
В Волгоградской области три участника ОПГ получили сроки за кражу нефти22.01.2025 11:10
Расследования 22.01.2025 11:10
В деле о гибели пешехода в Михайловке появились новые детали22.01.2025 10:12
Расследования 22.01.2025 10:12
Под Волгоградом осудят виновника столкновения двух барж21.01.2025 18:16
Расследования 21.01.2025 18:16