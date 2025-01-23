Расследования

Аферистка из Чебоксар провернула луковую аферу в Волгоградской области

Расследования 23.01.2025 09:09
0
23.01.2025 09:09




Волгоградские оперативники задержали на территории города Чебоксары 42-летнюю подозреваемую в обмане предпринимателя. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, женщина в интернете разместила объявление о продаже репчатого лука. На предложение откликнулся бизнесмен, выразивший готовность купить около 20 тонн овощей.
Тем временем аферистка договорилась с одной из овощебаз в Быковском районе о реализации партии лука. 
Предприниматель перевел на указанный подозреваемой счет почти 400 тыс. рублей и отправился по координатам на базу. Однако выяснилось, что деньги на счет организации не поступили. 
Полицейские установили, что банковские операции с похищенными деньгами проводились в г. Чебоксары. Оперативники выехали в командировку, где задержали подозреваемую. Она созналась в содеянном. По ее словам,  после получения почти 400 тысяч рублей от предпринимателя она уничтожила симку и телефон, надеясь, что ее не найдут. 
Возбуждено уголовное дело, а фигурантке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Видео ГУ МВД по Волгоградской области

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
23.01.2025 13:35
Расследования 23.01.2025 13:35
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.01.2025 11:57
Расследования 23.01.2025 11:57
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.01.2025 11:53
Расследования 23.01.2025 11:53
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.01.2025 10:55
Расследования 23.01.2025 10:55
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.01.2025 09:51
Расследования 23.01.2025 09:51
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.01.2025 06:22
Расследования 23.01.2025 06:22
Комментарии

0
Далее
Расследования
22.01.2025 21:28
Расследования 22.01.2025 21:28
Комментарии

0
Далее
Расследования
22.01.2025 19:57
Расследования 22.01.2025 19:57
Комментарии

0
Далее
Расследования
22.01.2025 19:24
Расследования 22.01.2025 19:24
Комментарии

0
Далее
Расследования
22.01.2025 15:53
Расследования 22.01.2025 15:53
Комментарии

0
Далее
Расследования
22.01.2025 15:11
Расследования 22.01.2025 15:11
Комментарии

0
Далее
Расследования
22.01.2025 15:04
Расследования 22.01.2025 15:04
Комментарии

0
Далее
Расследования
22.01.2025 11:10
Расследования 22.01.2025 11:10
Комментарии

0
Далее
Расследования
22.01.2025 10:12
Расследования 22.01.2025 10:12
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.01.2025 18:16
Расследования 21.01.2025 18:16
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:35
Чиновника облкомприроды заподозрили в незаконной вырубке сосняка на угодьях супругиСмотреть фотографии
12:51
Городу коммунальных катастроф Котово выделят 440 млн на изношенный водоводСмотреть фотографии
12:32
В Волгограде на пр. Героев Сталинграда найдена мумия 50-летней женщиныСмотреть фотографии
12:02
В Волгограде ради забега перекроют Нулевую продольную магистральСмотреть фотографии
11:57
В Городище суд увеличил срок в СИЗО похитителям раненого участника СВОСмотреть фотографии
11:53
Погоню за 14-летним угонщиком под Волгоградом сняли на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
11:30
«Буду выкладываться на 100 процентов»: полузащитник Иван Сутугин перешел в «Ротор»Смотреть фотографии
11:15
Брат главы администрации Петров Вала погиб на СВОСмотреть фотографии
11:12
РПН рекомендовал волгоградцам вернуться к маскам в общественных местахСмотреть фотографии
10:58
В ФАС не нашли причин стремительного роста цен на сливочное маслоСмотреть фотографии
10:55
В Волгоградской области 18-летнего водителя осудили за смерть ровесника в ДТПСмотреть фотографии
10:50
Волгоградцам предлагают попробовать себя в роли судебных приставовСмотреть фотографии
10:28
Волгоградка не справилась с управлением и врезалась в столб на пр. ЛенинаСмотреть фотографииCмотреть видео
09:54
Цены на доступную еду в Волгоградской области покорили новые высотыСмотреть фотографии
09:51
Двоих волгоградцев осудили за разбойное нападение на ул. ДегтяреваСмотреть фотографии
09:46
Володин объяснил решение о проведении международного форума в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:41
В Волгограде «Приора» ночью опрокинулась при наезде на бордюрСмотреть фотографииCмотреть видео
09:09
Аферистка из Чебоксар провернула луковую аферу в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
09:05
В Волгограде женщина отсудила у фонда капремонта более 50 тыс. рублейСмотреть фотографии
08:53
Волгоградцы 24 января ощутят последствия новой вспышки на СолнцеСмотреть фотографии
08:12
«А так бывает?»: рост цен на бензин и дизтопливо остановлен в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:13
ЦИАН: трехкомнатную квартиру сдают в Волгограде по рекордной ценеСмотреть фотографии
06:22
Волгоградец получил 4,5 года «строгача» за вежливый разбойСмотреть фотографии
22:05
Волгоградцы поддержали запуск бесплатных шаттлов к ЦПКиОСмотреть фотографии
21:41
Первые новогодние щепки привезли в приют под ВолгоградомСмотреть фотографии
21:28
Бастрыкин поручил проверить врачей из-за смерти 83-летней волгоградкиСмотреть фотографии
21:07
Под Волгоградом открыли памятник невыпавшему снегуСмотреть фотографии
20:32
Волгоградцев шокировал опустевший SelgrosСмотреть фотографии
19:57
Под Волгоградом суд оставил в колонии мачеху-садисткуСмотреть фотографии
19:42
В Дубовке Волгоградской области простились с добровольцем Денисом ЯгодинымСмотреть фотографии
 