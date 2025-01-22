



Политолог Андрей Серенко по итогам встречи губернатора Волгоградской области с молодежью, которая прошла накануне и была посвящена развитию Волгограда, дал оценку состоявшемуся диалогу между Андреем Бочаровым и участниками. По мнению эксперта, глава Волгоградского региона отчетливо продемонстрировал, с кем планирует двигаться дальше и воплощать в жизнь план перемен.

Напомним, что на встрече с Андреем Бочаровым 21 января присутствовали несколько десятков юношей и девушек, которые поделились с губернатором своими идеями улучшения жизни и развития Волгограда. Беседа в большей части носила неформальный характер – Бочаров даже позволил себе лирические отступления, порассуждав, например о том, как он лично воспринимает Волгоград.

– Глава региона и его молодые единомышленники говорили о новом Волгограде, о его славном прошлом, ярком настоящем и прекрасном будущем. Энергия и прагматизм руководителя области, дополненные опытом присутствовавших в зале ветеранов, переплетались с мечтами и идеями молодых ребят и девушек. И рождались новые образы преображающегося города, раскинувшегося на берегу священной русской реки Волги, впитавшего в себя атомы самых разных культур и народов, энергии цивилизационных ритмов. Собрав эти ритмы в биение общего волгоградского сердца – живого, вечно молодого, бессмертного, как подвиги, которые более 80 лет назад совершались на этой земле дедами и прадедами тех, кто собрался на сегодняшнюю «планерку будущего». Тогда, в кровавом 42-м и суровом 43-м сталинградцы шли на смерть ради жизни и будущего своих детей и внуков, ради сохранения нити времен, которая связала в единое целое ожерелье царицынских, сталинградских, волгоградских лет, – написал в своем телеграм-канале Серенко.

Политолог убежден: волгоградцы вместе с Андреем Бочаровым формулировали волгоградскую мечту, «которой суждено стать былью в ближайшие десять лет»:

– Впрочем, горизонт планирования у сегодняшнего молодежного конструкторского бюро будущего был на порядок выше. Волгоградский губернатор не только предложил своим единомышленникам яркую метафору живого города, в котором сердцем являются его жители, а душой – историческая память и достижения прошлого. Андрей Бочаров считает опыт ветеранов, энергию и оптимизм молодых несущими конструкциями большого волгоградского проекта, к совместной работе над которым он призвал участников встречи 21 января.

Бочаров сегодня открыл дискуссию о «волгоградской идее», идее Волгограда будущего – как части большой «русской мечты», формулируемой не только в образы и эскизы, но и в конкретные проекты, технологические разработки, преображенные городские пространства и сообщества.

Самое главное в Волгограде, уверены Андрей Бочаров и его молодые единомышленники, – это люди в нем живущие, сделавшие город-герой на Волге своим домом, своей судьбой.

Итогом встречи, считает политолог, стал призыв губернатора к совместной и серьезной интеллектуальной и творческой работе:

– Уже очень много сделавший за последние десять лет для преображения Волгограда, Бочаров призвал участников встречи к дальнейшей совместной работе, общему проектированию и практическому строительству волгоградского будущего. И, кажется, призыв Андрея Бочарова был услышан.

Высказался Серенко и о том, каким увидел он и участники встречи волгоградского губернатора. Для многих, пишет эксперт, Андрей Бочаров открылся с неожиданной стороны.

– Те, кто был 21 января на встрече губернатора с молодыми волгоградцами, отметили и само преображение Бочарова: «Он был сегодня другим, с открывшимися новыми идеями, словами, целями». Похоже, образ главы региона как исключительно прагматичного, жесткого управленца-технократа, решающего чрезвычайные и сложные задачи сегодняшнего дня, для реального Бочарова не является исчерпывающим.

Волгоград вступает в новое десятилетие преобразований. Их стратегия и динамика были в минувшем году презентованы губернатором. Сегодня Андрей Бочаров показал, с кем он намерен идти вперед, реализуя план перемен – с молодым Волгоградом, с его завтрашним днем, с теми, кому жить в городе на Волге ближайшие десять, двадцать, пятьдесят лет…

Андрей Бочаров обозначил реальный горизонт планирования не только своей прагматичной стратегии изменения Волгограда. Он обозначил горизонт полета своей мечты, предложив молодым волгоградцам встать на крыло рядом с ним. В большом волгоградском небе над великой русской рекой хватит места для всех.