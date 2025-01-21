Андрей Бочаров рассказал молодежи о своем отношении к Волгограду





Губернатор Волгоградской области сегодня, 21 января, на встрече с представителями молодежи завел неформальную беседу, в ходе которой рассказал о своем отношении к Волгограду. По словам Андрея Бочарова, прежде всего, любой город он воспринимает как живой организм.

– Каким вижу я город, прослужив здесь более десяти лет? Я вижу его абсолютно красивым. Я вижу его добрым. Заботливым. Требовательным, – сказал губернатор. – Лицо города – умудренное жизненным опытом. Потому что лицо города отражает все этапы его становления и развития. Естественно, на лице города не могут не отражаться те исторические события, которые происходили на протяжении веков.







Продолжая идею о том, что каждый город можно называть живым организмом, Андрей Бочаров отметил, что сердце Волгограда – это его жители.

– Это жители. С их энергией, амбициями, мечтами. Которые стараются изменить ситуацию по тем или иным направлениям. Без энергии жителей невозможно развитие города, – подчеркнул губернатор.

А душа Волгограда – это любовь жителей к своим семьям, Отечеству, родной земле и своему дому, – резюмировал Андрей Бочаров.

Отметим, что речь об отношении губернатора к Волгограду зашла после того, как свои идеи развития предложили молодые люди, приглашенные на встречу. В ответ Андрей Бочаров призвал их мыслить неформально и рассматривать областной центр именно как живой организм, имеющий душу и сердце.