Происшествия

В Волгограде на Семи ветрах 39-летняя женщина выпала из окна и погибла

Происшествия 22.01.2025 10:31
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22.01.2025 10:31


В Дзержинском районе Волгоградской области выясняют обстоятельства гибели 39-летней местной жительницы. Как сообщает ИА «Высота 102», женщина получила не совместимые с жизнью травмы при падении с высоты. 

По имеющимся сведениям, с тяжелыми увечьями женщину нашли под окнами дома №66 по ул. Бульвар 30-летия Победы. Волгоградцы вызвали скорую помощь, на момент приезда которой  пострадавшая оставалась жива.   

При падении женщина получила характерные для таких случаев травмы и скончалась в больнице №25, куда была доставлена бригадой скорой, – сообщили информагентству собственные источники в оперативных службах Волгограда. 

Предположительно, погибшая упала с высоты четвертого этажа. Проводится проверка. 

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