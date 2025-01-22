В Волгограде на Семи ветрах 39-летняя женщина выпала из окна и погибла





В Дзержинском районе Волгоградской области выясняют обстоятельства гибели 39-летней местной жительницы. Как сообщает ИА «Высота 102», женщина получила не совместимые с жизнью травмы при падении с высоты.

По имеющимся сведениям, с тяжелыми увечьями женщину нашли под окнами дома №66 по ул. Бульвар 30-летия Победы. Волгоградцы вызвали скорую помощь, на момент приезда которой пострадавшая оставалась жива.

– При падении женщина получила характерные для таких случаев травмы и скончалась в больнице №25, куда была доставлена бригадой скорой, – сообщили информагентству собственные источники в оперативных службах Волгограда.

Предположительно, погибшая упала с высоты четвертого этажа. Проводится проверка.