Спорт

Волгоградские гандболистки 20 января дома примут лидера Суперлиги - «Ростов-Дон»

Спорт 20.01.2025 06:32
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20.01.2025 06:32


Гандболистки «Динамо-Синары» сегодня, 20 января, в очередном туре женской Суперлиги дома сыграют с действующим вице-чемпионом страны - «Ростов-Доном». Начало матча на «Динамо Арене» в 18-30 ч. Прямая трансляция игры будет доступна для просмотра на сайте Федерации гандбола России, сообщает V102.RU.

Бело-голубые в прошлом туре в Москве уступили ЦСКА со счетом 30:35. Динамовки уверенно стартовали в каждом из двух таймов, но сбавляли в концовке обеих половин встречи. В итоге ключевые отрезки поединка остались за армейками, которые воспользовались ошибками и потерями «Синары», доведя дело до своей 13-й победы в  нынешнем чемпионате.

«Динамо», имеющее 15 очков в активе, после этого поражения лишилось шансов подняться в верхнюю шестерку по итогам первой части предварительного этапа. «Лада» обыграла майкопский АГУ-«Адыиф» в своем матче (31:19) и оторвалась от главного конкурента на четыре очка. «Синара» за два оставшихся тура теоретически может сравняться с тольяттинской командой, однако даже при таком раскладе по результатам личных встреч в турнирной таблице выше окажется «Лада». Бело-голубые теперь сосредоточены на сохранении своего седьмого места. Подмосковная «Звезда», идущая следом, заработала 12 очков, поэтому звенигородский клуб еще имеет возможность обогнать волгоградский коллектив.


«Ростов-Дон» в нынешнем сезоне Суперлиги не знает потерь. 18 побед в 18 матчах, 36 очков и единоличное лидерство в турнире - промежуточный безупречный результат команды Ирины Дибировой. Напомним, в первом круге у себя дома желто-черные обыграли «Динамо-Синару» со счетом 36:21. В отдельных отрезках матча бело-голубые сражались на равных, но класс, опыт и хладнокровие позволили дончанкам выиграть безоговорочно. В прошлом своем поединке ростовские гандболистки одержали очередную викторию -.в гостях была обыграна «Астраханочка» со счетом 35:27.

На «Динамо Арене» сегодня вечером будет интересно в любом случае. Подопечные Евгения Дмитриева перед родными трибунами постараются сотворить сенсацию и сбить «Ростов-Дон» с победного пути.

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев

Фото: ГК «Ростов-Дон» vk.com (архив) 

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