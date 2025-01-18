В Жирновске горит ТЦ «Северный»

Происшествия 18.01.2025 21:48
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18.01.2025 21:48
В Жирновске Волгоградской области вспыхнул торговый центр «Северный». Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на очевидцев. Пожар разбушевался на улице Ломоносова, где находится торговый объект.
Информацию о пожаре подтвердил глава Жирновского района Петр Мармура. Он пояснил, что происшествие случилось 18 января поздно вечером. На месте работают 5 пожарных расчетов, полиция, энергетики.
- Жертв и пострадавших нет. Производится локализация очага. Специалистами делается все возможное для скорейшего устранения создавшейся ситуации, - написал глава района в соцсетях.
Информация уточняется в ГУ МЧС по Волгоградской области.
Видео Ночной Волгоград t.me, фото Петр Мармура t.me
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