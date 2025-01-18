«Ротор» перед Турцией обыграл вторую команду в товарищеском матче





«Ротор» сегодня, 18 января, завершил первый тренировочный сбор в Волгограде. Подопечные Дениса Бояринцева в товарищеском матче на стадионе «Пищевик» обыграли «Ротор-2» со счетом 2:0, сообщает V102.RU.

В составе главной команды с первых минут вышел вернувшийся из «Сочи» в зимнее межсезонье нападающий Илья Сафронов. А у «Ротора-2» в старте появился полузащитник Ризван Ахмедханов. 31-летний футболист выступал за «Ротор» с 2022 по 2024 годы, а летом покинул команду. Минувшей осенью Ахмедханов перешел в пятигорский «Машук-КМВ» из Второй лиги, но уже покинул коллектив, сейчас находясь в статусе свободного агента. Не исключено, что Ризван вернется в волгоградский клуб на полноценный контракт.





В первом тайме было минимум опасных моментов. На перерыв соперники ушли при счете 0:0. Перед второй половиной Бояринцев произвел несколько замен. В частности, вместо Никиты Чагрова на позиции вратаря вышел Вадим Аверкиев, а Андрей Семенов, Дмитрий Прищепа и Артем Лутцев появились на поле вместо Кирилла Дудкина, Павла Котова и Алексея Шумских.

На 52-й минуте «Ротор-2» имел хорошую возможность выйти вперед - мяч попал в перекладину после сейва Аверкиева. На 75-й минуте уже первый состав опасно атаковал - Михаил Мальцев после прострела Владислава Морозова ударил головой, но голкипер Батыр Умиров спас вторую команду от пропущенного гола.

Но все же более опытные одноклубники в концовке вырвали победу. На 85-й минуте «Ротор» заработал пенальти, который реализовал Глеб Шильников. Вскоре основа сине-голубых получила право на второй пенальти - c 11-метровой отметки отличился игрок, находящийся на просмотре. В итоге 2:0 - непростая победа подшефных Бояринцева в противостоянии со своим ближайшим резервом.

Денис Бояринцев в интервью клубной пресс-службе подвел итоги первого сбора.

- Тот объем беговой работы, который планировали, выполнен. Подвели команду к общему знаменателю процентов на 70. То, что планировали, все плюс-минус получилось. Были технико-тактические тренировки, тренажерный зал и пробежки. Болельщики наблюдали за нашим тренировочным процессом. Думаю, удовлетворительно закончили мы этот сбор, - считает специалист.

Также Бояринцев прокомментировал недавний приход в команду нового тренера по физподготовке Сергея Толстых.

- Это хорошая помощь. Пришел молодой и грамотный специалист. Сейчас вместе планируем работу на следующем сборе. Человек опытный, поработал в премьер-лиге. Для нас появление такого специалиста в тренерском штабе - огромный плюс, - подчеркнул Денис Константинович.

Кроме того, рулевой волгоградского коллектива рассказал об активности клуба на трансферном рынке.

- Пока мы ищем пути усиления. Думаю, люди появятся у нас. И на просмотре, и на контракт. Ведутся сейчас переговоры. Не так все быстро происходит, как хотелось бы. В любом случае состав будем укреплять. Сейчас возможность проявить себе получат ребята из молодежного состава. Кого-то из них возьмем на турецкий сбор, - отметил главный тренер.

Денис Бояринцев рассказал и о работе на предстоящих сборах в турецкой Ларе с 21 января по 20 февраля.

- План - набрать хорошую физическую форму. У нас качественные спарринги. Начинаем со Второй лиги, спокойно входим и заканчиваем уже двумя хорошими матчами - «Сочи» и «Динамо-Махачкала». Основная задача - подобрать оптимальный состав, который будет в стартовом туре принимать участие в игре, и подготовить всех ребят. У всех равные шансы с возможностью проявить себя, не глядя на осеннюю часть. Пожалуйста, ребята, доказывайте. Будут матчи, все получат игровое время. Кто будет сильнее, тот будет играть, - резюмировал Бояринцев.

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев