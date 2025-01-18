Волгоград попал в топ- 4 рейтинга самых футбольных городов России

Волгоградские болельщики продолжают приятно удивлять посещаемостью матчей «Ротора». Как сообщает V102.RU со ссылкой на телеграм-канал «Футбольная посещаемость», Волгоград занял четвертое место в рейтинге зрительского интереса среди всех российских городов-миллионников по итогам первой половины сезона 24/25.
Средняя посещаемость была подсчитана специалистами благодаря данным сайтов отечественных футбольных лиг и Росстата. Лидером рейтинга (без учета встреч Кубка России) ожидаемо стала Москва. В столице матчи четырех клубов РПЛ («Спартак», ЦСКА, «Динамо» и «Локомотив») и семи команд Первой и Второй лиг собрали в среднем 52285 человек. На второй позиции оказался Санкт-Петербург, где огромное превосходство над другими коллективами города имеет действующий чемпион России — «Зенит». В Северной столице на поединках РПЛ и трех команд Второй лиги в общей сложности показатель посещаемости составил 32293 болельщика.
Тройку замкнул Краснодар, где местный одноименный клуб также носит звание топ-клуба и является серебряным призером РПЛ прошлого сезона. Этот город, в котором также играют «Краснодар-2» и «Кубань», отметился посещаемостью в 29137 зрителей. А Волгоград, несмотря на наличие единственного «Ротора» в рейтинге профессиональных лиг, снова подтвердил звание одного из самых футбольных городов России. Средняя посещаемость домашних матчей сине-голубых в подэлитном дивизионе, составившая 15401 человек, позволила Волгограду занять достойное четвертое место в данной таблице.
Фото V102.RU (архив)