Происшествия

Пассажиру «МАЗа» оторвало ногу в ДТП на Второй продольной в Волгограде

Происшествия 17.01.2025 13:25
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17.01.2025 13:25


В Волгограде в результате столкновения ассенизационной машины с фурой «Магнит» пассажиру «МАЗа» оторвало ногу. Как сообщает ИА «Высота 102», мужчина в крайне тяжелом состоянии был доставлен в больницу. 




Напомним, по предварительным данным полиции, водитель «МАЗа» не справился с управлением и врезался в припаркованный на обочине грузовик. Удар пришелся, судя по кадрам с места происшествия именно в область пассажирского сидения. На фото и видео с места происшествия отчетливо видно, что мужчина потерял много крови. 

По сообщению экстренных служб, с места ДТП пострадавший был эвакуирован бригадой скорой помощи. Его состояние редакция уточняет в комитете здравоохранения региона.  

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