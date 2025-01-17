В Волгограде в результате столкновения ассенизационной машины с фурой «Магнит» пассажиру «МАЗа» оторвало ногу. Как сообщает ИА «Высота 102», мужчина в крайне тяжелом состоянии был доставлен в больницу.





Напомним , по предварительным данным полиции, водитель «МАЗа» не справился с управлением и врезался в припаркованный на обочине грузовик. Удар пришелся, судя по кадрам с места происшествия именно в область пассажирского сидения. На фото и видео с места происшествия отчетливо видно, что мужчина потерял много крови.

По сообщению экстренных служб, с места ДТП пострадавший был эвакуирован бригадой скорой помощи. Его состояние редакция уточняет в комитете здравоохранения региона.