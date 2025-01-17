В Волгограде на СХИ ассенизатор протаранил фуру «Магнит»





17 января в Советском районе Волгограда произошло жуткое ДТП с участием фуры «Магнит» и ассенизатора. Как сообщает ИА «Высота 102», авария случилась в полдень у автобусной остановки «Аграрный университет».







- В 12:10 45-летний водитель автомобиля «МАЗ», по предварительным данным, не справился с управлением и совершил столкновение с припаркованным автомобилем MAN. В результате дорожно-транспортного происшествия в больницу доставлен пассажир автомобиля «МАЗ», - рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Судя по опубликованным полицией кадрам, спецмашина на полной скорости врезалась в прицеп к тягачу MAN на участке Университетского проспекта напротив дома №28. В результате столкновения серьёзные повреждения получила кабина МАЗа.

Отметим, по сообщениям очевидцев, на месте работали сотрудники МЧС России. Спасатели помогали в разборке искорёженной кабины грузовика. На текущий момент движение автомобилей на данном участке затруднено. Пробка растянулась на несколько километров.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области