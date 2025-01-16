Происшествия

Волгоградка умудрилась прописать в своем доме представителей 11 стран

Происшествия 16.01.2025 15:51
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16.01.2025 15:51


В фиктивной постановке на учет иностранцев с целью обогащения подозревается 28-летняя жительница Дзержинского района Волгограда. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, волгоградка зарегистрировала в своем домовладении 27 представителей 11 стран - Марокко, Ирана, Ирака, Египта, Турции, Узбекистана, Таджикистана, Армении, Иордании и ОАЭ.

Иностранцы в ее доме жить не собирались, о чем женщина прекрасно знала. 

 - Задержанная сотрудниками полиции в содеянном созналась и пояснила, что совершила данное правонарушение с целью личного обогащения, так как каждый иностранец за оказанную услугу по регистрации ежемесячно платил ей денежные средства, - сообщили в главке.

Женщине грозит до 3 лет лишения свободы за совершение преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ (Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации).

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