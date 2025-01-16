Медики рассказали о состоянии волгоградцев после массового отравления угарным газом





16 января медики рассказали о состоянии многодетной семьи экстренно доставленных из Ерзовки в Волгоград после отравления угарным газом. Как сообщает ИА «Высота 102», жизненно важные показатели пятерых пострадавших не вызывают опасений у специалистов.

- Женщина 1987 г.р. и трое мальчиков 2010, 2020, 2023 г.р. доставлены в отделение острых отравлений больницы СМП №25. Получают необходимое лечение. Их состояние стабильное, угрозы жизни нет. Мужчина отказался от госпитализации, - отметили в пресс-службе облкомздрава.

Напомним, отравление семьи произошло в ночь с 15 на 16 января из-за неправильной работы газового котла.

Фото из архива ИА «Высота 102»