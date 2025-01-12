Председатель СК России Адександр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения 11-летнего подростка компанией молодых людей в Дзержинском районе Волгограда. Как сообщает V102.RU, органами внутренних дел по данному факту проводится процессуальная проверка.
- Председатель СК России поручил руководителю СУ СК России по Волгоградской области Семенову В.И. возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных обстоятельствах, - сообщили журналистам в пресс-службе Следкома.
Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
Напомним, инцидент произошел 11 января в Жилгородке во время прогулки мальчика с другом. В какой-то момент друзей, сообщают волгоградцы, окликнула группа молодых людей, после чего детей начали беспричинно избивать. В результате 11-летний мальчик получил множество ссадин и синяков.