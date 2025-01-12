Расследования

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за избиения 11-летнего школьника

Расследования 12.01.2025 18:41
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12.01.2025 18:41


Председатель СК России Адександр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения 11-летнего подростка компанией молодых людей в Дзержинском районе Волгограда. Как сообщает V102.RU, органами внутренних дел по данному факту проводится процессуальная проверка. 

- Председатель СК России поручил руководителю СУ СК России по Волгоградской области Семенову В.И. возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных обстоятельствах, - сообщили журналистам в пресс-службе Следкома.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Напомним, инцидент произошел 11 января в Жилгородке во время прогулки мальчика с другом. В какой-то момент друзей, сообщают волгоградцы, окликнула группа  молодых людей, после чего детей начали беспричинно  избивать. В результате 11-летний мальчик  получил множество ссадин и синяков. 

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